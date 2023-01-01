На Волинь сьогодні привезуть тіла двох Героїв – Володимира Харковця та Тараса Головія





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Харковець Володимир В'ячеславович, житель смт Ратне, командир стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону, старший лейтенант, який загинув 29 липня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар.



Головій Тарас Вікторович, житель села Гута, гранатометник військової частини морської піхоти, матрос, 1995 року народження. Загинув 23 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Красногорівка, Донецької області.



«Облиште всі справи і вийдіть зустрічати кортеж, який прибуде орієнтовно о 13-14 годині», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 квітня додому повертаються загиблі Герої - молоді та віддані своїй країні воїни. У Ратнівську громаду Ковельського району привезуть тіла Володимира Харковця та Тараса Головія.Про це повідомляють у Ратнівській громаді.Харковець Володимир В'ячеславович, житель смт Ратне, командир стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону, старший лейтенант, який загинув 29 липня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар.Головій Тарас Вікторович, житель села Гута, гранатометник військової частини морської піхоти, матрос, 1995 року народження. Загинув 23 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Красногорівка, Донецької області.«Облиште всі справи і вийдіть зустрічати кортеж, який прибуде орієнтовно о 13-14 годині», - йдеться у дописі.

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