На Волині покарали дев’ятикласника, який знайшов банківську карту і зняв з неї гроші





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Зранку 12-го грудня 2022 року школяр, знаходячись на автобусній зупинці у Володимирі, знайшов на асфальті банківську карту «monobank». Опісля, використовуючи пін-код, який знаходився на тильній стороні цієї банківської карти, поцупив з неї 8 тисяч гривень, знявши їх у банкоматі. Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 17-го березня.



Відтак, проти неповнолітнього зловмисника порушили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 КК України (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).



В суді дев’ятикласник повністю визнав свою вину, запевнив, що щиро кається у скоєному, приніс потерпілій вибачення, зазначив, що відшкодував разом з батьками спричинену їй шкоду, а також просив строго його не карати, оскільки зробив для себе відповідні висновки та це буде йому уроком на все життя.



Школяр пояснив, що проживає в селі з батьками та сестрами, займаються збиранням горіхів, які потім здають за гроші. Того дня, за його словами, він поїхав до Володимира здавати горіхи, й на території автостанції знайшов банківську карту, на зворотній частині якої був написаний пін-код. Прийшов до банкомата, розташованого у магазині «Салют», вставив картку, ввів пін-код, побачив, що на карті було 11 тисяч гривень, з яких він двома транзакціями зняв спочатку 3 тисячі, а потім 5 тисяч гривень. Ці кошти, мовляв, витратив на харчові продукти та власні потреби. Більше грошей не знімав, а карту викинув. Через тиждень приїхала поліція, яким розказав всі обставини.



Хлопець додав, що усвідомлював, що гроші чужі і ці його дії є злочином, однак наразі, мовляв, змінив своє ставлення до вчиненого.



Свідчення мами школяра та потерпілої



Мама хлопця запевнила, що він веде нормальний спосіб життя, допомагає у господарстві та побуті, в сім`ї задовільні стосунки, прислухається до думки батьків, до яких висловлює повагу. Окрім навчання у ліцеї, додатково підробляє збиранням горіхів від чого має самостійний дохід.



Щодо вчиненого правопорушення, то жінка розповіла: коли син повернувся з міста і вона побачила, що той купив більше продуктів харчування ніж міг за вторговані гроші, стала в нього все випитувати. І врешті син розповів, як знайшов картку та зняв кошти. За її словами, їх з батьком реакція на вчинок сина була негативна, тому вони провели з ним відповідну виховну бесіду.



Жінка пообіцяла, що більше такого не станеться, син зробив для себе відповідні висновки, щиро покаявся, вони разом відшкодували потерпілій шкоду. Просила суворо не карати її сина та призначити мінімальне покарання.



Потерпіла запевнила, що їй все відшкодовано у повному обсязі, а тому жодних претензій до школяра не має й просить суворо його не карати.



В результаті суд визнав дев’ятикласника винним та оштрафував його на 8,5 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учень 9 класу ліцею села Хобултова Зимнівської громади, який знайшов на автостанції у Володимирі чужу банківську картку і зняв з неї кошти, заплатить 8,5 тисяч гривень штрафу.Про це пише БУГ Зранку 12-го грудня 2022 року школяр, знаходячись на автобусній зупинці у Володимирі, знайшов на асфальті банківську карту «monobank». Опісля, використовуючи пін-код, який знаходився на тильній стороні цієї банківської карти, поцупив з неї 8 тисяч гривень, знявши їх у банкоматі. Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 17-го березня.Відтак, проти неповнолітнього зловмисника порушили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 КК України (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).В суді дев’ятикласник повністю визнав свою вину, запевнив, що щиро кається у скоєному, приніс потерпілій вибачення, зазначив, що відшкодував разом з батьками спричинену їй шкоду, а також просив строго його не карати, оскільки зробив для себе відповідні висновки та це буде йому уроком на все життя.Школяр пояснив, що проживає в селі з батьками та сестрами, займаються збиранням горіхів, які потім здають за гроші. Того дня, за його словами, він поїхав до Володимира здавати горіхи, й на території автостанції знайшов банківську карту, на зворотній частині якої був написаний пін-код. Прийшов до банкомата, розташованого у магазині «Салют», вставив картку, ввів пін-код, побачив, що на карті було 11 тисяч гривень, з яких він двома транзакціями зняв спочатку 3 тисячі, а потім 5 тисяч гривень. Ці кошти, мовляв, витратив на харчові продукти та власні потреби. Більше грошей не знімав, а карту викинув. Через тиждень приїхала поліція, яким розказав всі обставини.Хлопець додав, що усвідомлював, що гроші чужі і ці його дії є злочином, однак наразі, мовляв, змінив своє ставлення до вчиненого.Мама хлопця запевнила, що він веде нормальний спосіб життя, допомагає у господарстві та побуті, в сім`ї задовільні стосунки, прислухається до думки батьків, до яких висловлює повагу. Окрім навчання у ліцеї, додатково підробляє збиранням горіхів від чого має самостійний дохід.Щодо вчиненого правопорушення, то жінка розповіла: коли син повернувся з міста і вона побачила, що той купив більше продуктів харчування ніж міг за вторговані гроші, стала в нього все випитувати. І врешті син розповів, як знайшов картку та зняв кошти. За її словами, їх з батьком реакція на вчинок сина була негативна, тому вони провели з ним відповідну виховну бесіду.Жінка пообіцяла, що більше такого не станеться, син зробив для себе відповідні висновки, щиро покаявся, вони разом відшкодували потерпілій шкоду. Просила суворо не карати її сина та призначити мінімальне покарання.Потерпіла запевнила, що їй все відшкодовано у повному обсязі, а тому жодних претензій до школяра не має й просить суворо його не карати.В результаті суд визнав дев’ятикласника винним та оштрафував його на 8,5 тисяч гривень.

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