У Луцьку неадекват влаштував боротьбу з урною для сміття. ВІДЕО

22 квітня 2023 року у Луцьку камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який пошкодив комунальне майно.Про це повідомляє Департамент муніципальної варти на своїй фейсбук-сторінці.Так, о 23:00 завдяки диспетчерам відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, які розташовані по вулиці Рівненській, було зафіксовано чоловіка, який поводив себе неадекватно і зухвало. Він пошкодив урну для сміття, що є комунальним майном міста.За цим фактом диспетчери направили лист і надали відеоматеріали правоохоронним органам для встановлення особи та притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством та відшкодування збитків, завданих місту.