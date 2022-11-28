У Луцьку неадекват влаштував боротьбу з урною для сміття. ВІДЕО

У Луцьку неадекват влаштував боротьбу з урною для сміття. ВІДЕО
22 квітня 2023 року у Луцьку камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який пошкодив комунальне майно.

Про це повідомляє Департамент муніципальної варти на своїй фейсбук-сторінці.

Так, о 23:00 завдяки диспетчерам відділу «Центр безпеки міста Луцьк» на камерах відеоспостереження, які розташовані по вулиці Рівненській, було зафіксовано чоловіка, який поводив себе неадекватно і зухвало. Він пошкодив урну для сміття, що є комунальним майном міста.

За цим фактом диспетчери направили лист і надали відеоматеріали правоохоронним органам для встановлення особи та притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством та відшкодування збитків, завданих місту.


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Теги: сміття, муніципальна варта, Луцьк, камери відеоспостереження
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