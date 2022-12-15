Працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування придбали для волинських бійців автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
Працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування придбали для бійців 100-ї окремої бригади ТрО автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Автомобіль KIA Sorento вже сьогодні, 28 квітня, вирушив на передову для потреб військовослужбовців 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Його бійцям придбали працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування. До ініціативи долучилось 130 людей.
За словами бухгалтера підприємства Ірини Казмірчук, цим військовослужбовцям вони допомагають з перших днів війни. Спочатку активно долучались до харчування бійців, а коли дізнались, що хлопців відправили на передову, то вирішили придбати їм авто. Фінансове питання закрили за один день — 130 працівників зібрали понад 200 тисяч гривень. За ці кошти придбали машину та додатковий комплект шин до неї, а також пофарбували її та забезпечили технічне обслуговування.
“Ми вдячні нашим захисникам за мирне небо, яке маємо тут над головою, - каже Ірина Казмірчук. - Ми працюємо, діти ходять в школу — це все завдяки нашим воїнам. Тепер хочемо, щоб хлопці на цьому авто повернулись додому з перемогою”.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Автомобіль KIA Sorento вже сьогодні, 28 квітня, вирушив на передову для потреб військовослужбовців 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Його бійцям придбали працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування. До ініціативи долучилось 130 людей.
За словами бухгалтера підприємства Ірини Казмірчук, цим військовослужбовцям вони допомагають з перших днів війни. Спочатку активно долучались до харчування бійців, а коли дізнались, що хлопців відправили на передову, то вирішили придбати їм авто. Фінансове питання закрили за один день — 130 працівників зібрали понад 200 тисяч гривень. За ці кошти придбали машину та додатковий комплект шин до неї, а також пофарбували її та забезпечили технічне обслуговування.
“Ми вдячні нашим захисникам за мирне небо, яке маємо тут над головою, - каже Ірина Казмірчук. - Ми працюємо, діти ходять в школу — це все завдяки нашим воїнам. Тепер хочемо, щоб хлопці на цьому авто повернулись додому з перемогою”.
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