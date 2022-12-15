Працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування придбали для волинських бійців автомобіль. ВІДЕО

Працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування придбали для волинських бійців автомобіль. ВІДЕО
Працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування придбали для бійців 100-ї окремої бригади ТрО автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Автомобіль KIA Sorento вже сьогодні, 28 квітня, вирушив на передову для потреб військовослужбовців 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Його бійцям придбали працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування. До ініціативи долучилось 130 людей.

За словами бухгалтера підприємства Ірини Казмірчук, цим військовослужбовцям вони допомагають з перших днів війни. Спочатку активно долучались до харчування бійців, а коли дізнались, що хлопців відправили на передову, то вирішили придбати їм авто. Фінансове питання закрили за один день — 130 працівників зібрали понад 200 тисяч гривень. За ці кошти придбали машину та додатковий комплект шин до неї, а також пофарбували її та забезпечили технічне обслуговування.
Працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування придбали для волинських бійців автомобіль. ВІДЕО

“Ми вдячні нашим захисникам за мирне небо, яке маємо тут над головою, - каже Ірина Казмірчук. - Ми працюємо, діти ходять в школу — це все завдяки нашим воїнам. Тепер хочемо, щоб хлопці на цьому авто повернулись додому з перемогою”.

Працівники Луцького комбінату шкільного та студентського харчування придбали для волинських бійців автомобіль. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, автомобіль, тероборонівці
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