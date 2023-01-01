Завтра Луцьк прощатиметься з двома Героями – Олександром Гнатюком та Миколою Маргисюком

Олександром Гнатюком та Миколою Маргисюком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Гнатюк Олександр Вікторович (06.07.1984 року народження) загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.



Маргасюк Микола Володимирович (27.08.1984 року народження) загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



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