Завтра Луцьк прощатиметься з двома Героями – Олександром Гнатюком та Миколою Маргисюком
Сьогодні, 12:50
Завтра, 29 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Гнатюком та Миколою Маргисюком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Гнатюк Олександр Вікторович (06.07.1984 року народження) загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Маргасюк Микола Володимирович (27.08.1984 року народження) загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Гнатюк Олександр Вікторович (06.07.1984 року народження) загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Маргасюк Микола Володимирович (27.08.1984 року народження) загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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