Завтра Луцьк прощатиметься з двома Героями – Олександром Гнатюком та Миколою Маргисюком

Завтра Луцьк прощатиметься з двома Героями – Олександром Гнатюком та Миколою Маргисюком
Завтра, 29 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Гнатюком та Миколою Маргисюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Гнатюк Олександр Вікторович (06.07.1984 року народження) загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Маргасюк Микола Володимирович (27.08.1984 року народження) загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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