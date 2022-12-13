На Волині завідувачка медзакладу вимагала 600 доларів хабаря за оренду приміщення
Сьогодні, 13:00
На Волині завідувачку державної установи судитимуть за вимагання неправомірної вигоди у сумі 600 доларів США за надання приміщення в оренду.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди завідувачкою Ковельського районного відділення однієї з державних установ Міністерства охорони здоров'я України.
За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина грошові кошти в сумі 600 доларів США за прийняття рішення про безперешкодне надання в оренду одного з приміщень очолюваної нею установи.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди завідувачкою Ковельського районного відділення однієї з державних установ Міністерства охорони здоров'я України.
За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина грошові кошти в сумі 600 доларів США за прийняття рішення про безперешкодне надання в оренду одного з приміщень очолюваної нею установи.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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