На Волині завідувачка медзакладу вимагала 600 доларів хабаря за оренду приміщення

На Волині завідувачка медзакладу вимагала 600 доларів хабаря за оренду приміщення
На Волині завідувачку державної установи судитимуть за вимагання неправомірної вигоди у сумі 600 доларів США за надання приміщення в оренду.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди завідувачкою Ковельського районного відділення однієї з державних установ Міністерства охорони здоров'я України.

За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина грошові кошти в сумі 600 доларів США за прийняття рішення про безперешкодне надання в оренду одного з приміщень очолюваної нею установи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: Волинь, лікарня, завідувачка
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