Чим особлива косметика Cosmedix*





Відтоді компанія



Унікальні властивості продукції Cosmedix

Перші лінійки засобів Cosmedix створювали під гаслом «косметологи для косметологів». Це були засоби для професійного використання на основі екологічно чистих рослинних екстрактів та інноваційних біоактивних формул. Згодом бренд розширив асортимент і створив лінійки продукції для домашнього використання.



У наш час компанія випускає професійні пілінги з коротким періодом відновлення, сироватки, що ефективно усувають темні кола і зморшки навколо очей, різноманітні маски, гелі, креми, вітамінні концентрати, пептидні формули. В кожному із засобів компанії втілено інноваційні технології, більшість з яких запатентовані Cosmedix.



Найцікавіші технології в засобах бренду:



• LG–Retinex – доставляє ретинол у глибинні шари шкіри;



• комплекс AGP – збагачує шкірний покрив вітаміном А без ризику алергії;



• Spin Trap – зв’язує вільні радикали і тим самим уповільнює процеси старіння;



• рідкі кристали – активні речовини у специфічній формі, завдяки якій можуть проникати максимально глибоко в шкіру і запобігати зневодненню тканини.



І всього цього компанія досягає, не застосовуючи в косметиці синтетичні добавки, що можуть бути шкідливими для шкіри (мінеральні олії, ароматизатори, фарбники, парабени, вазелін, гідрохінон, лаурилсульфат натрію тощо).



Як правильно вибрати косметику Cosmedix

Косметика Cosmedix – це здебільшого не універсальні, а спеціалізовані продукти. Тобто формула кожного засобу спрямована на розв’язання певної косметологічної проблеми. В асортименті бренду є косметика для зволоження, очищення, відлущення, висвітлення, живлення шкіри тощо. Тому перш ніж придбати певний косметичний продукт, варто ознайомитися з його описом, складом, дією.



Найлегше це зробити на сайті FABO – українського ретейлера преміальної косметики. В онлайн-каталозі цього магазину представлений чи не повний асортимент Cosmedix із детальним описом. А якщо цієї інформації буде замало, щоб вибрати засіб, консультанти FABO завжди професійно допоможуть в цьому.



Якісна косметика – це не розкіш, а необхідність для шкіри. Тож, якщо ви дбаєте про свою зовнішність й бажаєте якомога довше зберігати свою молодість, косметика Cosmedix – саме те, що для цього потрібно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У наш час чимало брендів виготовляють косметичні засоби, в яких поєднуються особливості косметології та фармацевтики. Для такої продукції навіть придумали окрему назву – космецевтика. І саме американський бренд Cosmedix став одним із перших, що застосував фармакологічні стандарти в косметиці з догляду за шкірою. Так з’явилися перші гіпоалергенні й максимально безпечні для чутливої шкіри косметичні засоби.Відтоді компанія Cosmedix розробила чимало інновацій і революційних космецевтичних продуктів. Одна з останніх розробок компанії, що не має аналогів – запатентована формула LG-Ретинекс. Такі засоби краще за інші збагачують шкіру вітаміном А й не спричиняють алергію.Перші лінійки засобів Cosmedix створювали під гаслом «косметологи для косметологів». Це були засоби для професійного використання на основі екологічно чистих рослинних екстрактів та інноваційних біоактивних формул. Згодом бренд розширив асортимент і створив лінійки продукції для домашнього використання.У наш час компанія випускає професійні пілінги з коротким періодом відновлення, сироватки, що ефективно усувають темні кола і зморшки навколо очей, різноманітні маски, гелі, креми, вітамінні концентрати, пептидні формули. В кожному із засобів компанії втілено інноваційні технології, більшість з яких запатентовані Cosmedix.Найцікавіші технології в засобах бренду:• LG–Retinex – доставляє ретинол у глибинні шари шкіри;• комплекс AGP – збагачує шкірний покрив вітаміном А без ризику алергії;• Spin Trap – зв’язує вільні радикали і тим самим уповільнює процеси старіння;• рідкі кристали – активні речовини у специфічній формі, завдяки якій можуть проникати максимально глибоко в шкіру і запобігати зневодненню тканини.І всього цього компанія досягає, не застосовуючи в косметиці синтетичні добавки, що можуть бути шкідливими для шкіри (мінеральні олії, ароматизатори, фарбники, парабени, вазелін, гідрохінон, лаурилсульфат натрію тощо).Косметика Cosmedix – це здебільшого не універсальні, а спеціалізовані продукти. Тобто формула кожного засобу спрямована на розв’язання певної косметологічної проблеми. В асортименті бренду є косметика для зволоження, очищення, відлущення, висвітлення, живлення шкіри тощо. Тому перш ніж придбати певний косметичний продукт, варто ознайомитися з його описом, складом, дією.Найлегше це зробити на сайті FABO – українського ретейлера преміальної косметики. В онлайн-каталозі цього магазину представлений чи не повний асортимент Cosmedix із детальним описом. А якщо цієї інформації буде замало, щоб вибрати засіб, консультанти FABO завжди професійно допоможуть в цьому.Якісна косметика – це не розкіш, а необхідність для шкіри. Тож, якщо ви дбаєте про свою зовнішність й бажаєте якомога довше зберігати свою молодість, косметика Cosmedix – саме те, що для цього потрібно.

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