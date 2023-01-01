Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Гайком Хачатряном
Сьогодні, 13:30
Сьогодні, 28 квітня, орієнтовно о 18.00 годині від Горохівської лікарні траурним кортежем тіло загиблого захисника Гайка Хачатряна доставлять до рідної домівки у селі Мирків.
Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Просимо жителів Горохова та територіальної громади гідно зустріти та віддати шану захисникові України. Похорон відбудеться завтра, 29 квітня, у храмі Архістратига Михаїла села Мирків. Початок похорону від дому загиблого воїна о 11:00 год. Розділяємо біль втрати та глибоко співчуваємо сім’ї загиблого Героя. Вічна шана та пам’ять захисникові України", - йдеться повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Горохівській громаді.
"Просимо жителів Горохова та територіальної громади гідно зустріти та віддати шану захисникові України. Похорон відбудеться завтра, 29 квітня, у храмі Архістратига Михаїла села Мирків. Початок похорону від дому загиблого воїна о 11:00 год. Розділяємо біль втрати та глибоко співчуваємо сім’ї загиблого Героя. Вічна шана та пам’ять захисникові України", - йдеться повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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