Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Гайком Хачатряном

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Гайком Хачатряном
Сьогодні, 28 квітня, орієнтовно о 18.00 годині від Горохівської лікарні траурним кортежем тіло загиблого захисника Гайка Хачатряна доставлять до рідної домівки у селі Мирків.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"Просимо жителів Горохова та територіальної громади гідно зустріти та віддати шану захисникові України. Похорон відбудеться завтра, 29 квітня, у храмі Архістратига Михаїла села Мирків. Початок похорону від дому загиблого воїна о 11:00 год. Розділяємо біль втрати та глибоко співчуваємо сім’ї загиблого Героя. Вічна шана та пам’ять захисникові України", - йдеться повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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