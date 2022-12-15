«Музика народжена війною»: під час благодійного концерту у Луцьку збирали гроші для 100-ї бригади ТРО





Про це розповіла Тетяна Ліпич.



Виступати на сцені зголосилося шість творчих колективів Палацу культури та шість запрошених виконавців, які представили написану під час війни музику та пісні.



Квитком на концерт був донат для 100-тої окремої бригади територіальної оборони. За зібрані кошти, говорить Тетяна Ліпич, скерують на придбання цифрового прицілу нічного бачення.



Один з тих, хто долучився до благодійного концерту – музикант, радіоведучий, а нині солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрій Роїк. Суспільному він розповів: з початком повномасштабної війни співає рідко. Виступати в рідному Луцьку військовослужбовця відпустило командування. На концерті Андрій Роїк презентував дві власні пісні, написані впродовж останнього року.

"Дуже мало пишеться і дуже мало співається. Тому що не тільки фізично не має на це часу. Пісні війни насправді, на мою думку, це взагалі крик пораненого звіра. Сенс пісні все-таки – не сама війна, а радше те, що ми очікуємо всі. Це Перемога", – говорить військовослужбовець.



Ще одна учасниця благодійного концерту – співачка Ірина Ярова. З її слів, репертуар із часу повномасштабного вторгнення не змінився, виконує українські пісні у фольк електронному стилі. За рік, говорить Ірина Ярова, написала кілька пісень на патріотичну тематику.



"З’явилося декілька пісень нових. Одна з них – "Танці з Джавелінами" і "Героям". Наші воїни нас надихають насправді на творчість. Вони неймовірні і дуже потужні. Скоріше б це все завершилося, і у нас не було більше нагоди писати і співати сумних пісень", – каже співачка.



Як розповіла організаторка благодійні концерти на підтримку ЗСУ планують проводити в обласному центрі і надалі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 935 гривень зібрали під час першого благодійного концерту "Музика народжена війною", який відбувся в Палаці культури міста Луцька.Про це розповіла Суспільному організаторка концертуВиступати на сцені зголосилося шість творчих колективів Палацу культури та шість запрошених виконавців, які представили написану під час війни музику та пісні.Квитком на концерт був донат для 100-тої окремої бригади територіальної оборони. За зібрані кошти, говорить, скерують на придбання цифрового прицілу нічного бачення.Один з тих, хто долучився до благодійного концерту – музикант, радіоведучий, а нині солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Суспільному він розповів: з початком повномасштабної війни співає рідко. Виступати в рідному Луцьку військовослужбовця відпустило командування. На концерті Андрій Роїк презентував дві власні пісні, написані впродовж останнього року."Дуже мало пишеться і дуже мало співається. Тому що не тільки фізично не має на це часу. Пісні війни насправді, на мою думку, це взагалі крик пораненого звіра. Сенс пісні все-таки – не сама війна, а радше те, що ми очікуємо всі. Це Перемога", – говорить військовослужбовець.Ще одна учасниця благодійного концерту – співачка Ірина Ярова. З її слів, репертуар із часу повномасштабного вторгнення не змінився, виконує українські пісні у фольк електронному стилі. За рік, говорить Ірина Ярова, написала кілька пісень на патріотичну тематику."З’явилося декілька пісень нових. Одна з них – "Танці з Джавелінами" і "Героям". Наші воїни нас надихають насправді на творчість. Вони неймовірні і дуже потужні. Скоріше б це все завершилося, і у нас не було більше нагоди писати і співати сумних пісень", – каже співачка.Як розповіла організаторка благодійні концерти на підтримку ЗСУ планують проводити в обласному центрі і надалі.

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