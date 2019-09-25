Вилучені з багажника волинського митника 684 тисячі доларів передали на ЗСУ

Михайла Бурдейного таки перерахували на потреби Збройних сил України. Йдеться про 684 тисячі доларів США.



Про це Центру журналістських розслідувань



У червні 2021-го року на дорозі Київ-Чоп у Рівненській області зупинили автівку «Audi Q7», за кермом якої перебував колишній начальник відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин» Михайло Бурдейний. Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці нібито виявили понад 700 тисяч доларів. Щоправда, згодом стало відомо, що суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690,3 тисячі доларів. 10 тисяч доларів нібито справжні власники встигли забрати ще до вилучення суми. 5900 доларів із тих, на які наклали арешт, банк забракував як підробні, а 100 доларів вилучили на дослідження в Нацбанку.



Згодом стало відомо, що ці кошти, ймовірно, належать сім’ї такого собі Хусейна Дукаєва, який родом з Вінниці. Нині він — депутат Кам’янець-Подільської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Саме його представники намагалися повернути кошти через суд.



«З вимогою про повернення вилучених коштів звернулась третя особа, зазначивши належність вилучених грошових коштів їй, а також обставини передачі грошових коштів працівнику митниці напередодні. З метою перевірки версії походження грошей під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, який, зокрема, включав понад 17 обшуків за місцями проживання та перебування фігурантів кримінального провадження, а також понад 70 слідчих дій», – повідомили журналістам «Сили правди» у НАБУ.



Центр журналістських розслідувань «Сила правди» розповідав, що попри те, що за декларацією митник Михайло Бурдейний не має ані власного житла, ані авта, насправді за кілька років його родина скупила нерухомості та автомобілів на 600 тисяч доларів. І це лише за приблизними підрахунками. Однак НАЗК, перевіривши декларацію Бурдейного, жодних порушень не виявило.



Розслідування походження знайдених у автівці коштів також не було ідеальним. Спочатку слідство вело Державне бюро розслідувань, а після вилучення значної суми готівки його передали НАБУ.



«З урахуванням особливостей досудового розслідування вказаної категорії злочинів, вилучення працівниками ДБР коштів не у момент їхньої передачі або одержання службовою особою митниці, а під час перевезення, відсутності будь-яких доказів щодо злочинного походження вказаних активів, з урахуванням тривалого часу, який пройшов після вилучення коштів співробітниками ДБР та надходження матеріалів кримінального провадження до Національного бюро, передачею вилучених речових доказів працівниками ДБР на депозитний рахунок, що призвело до безповоротної втрати можливості проведення ряду експертних досліджень, слідство не здобуло достатніх відомостей про час, місце, спосіб набуття вказаних коштів, які б спростовували версію захисту про належність вилучених під час обшуку коштів саме третій особі», – повідомили у НАБУ.



В результаті 22 листопада 2022 року детектив НАБУ закрив кримінальне провадження, але в постанові допустив помилку – не вирішив питання речових доказів. Тому, 5 грудня 2022 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заново відновив та закрив кримінальне провадження щодо Бурдейного. При цьому він за клопотанням законного власника прийняв рішення перахувати 684 тисячі доларів, які перебували під арештом в банку, на потреби Збройних сил України.



«За згодою власника вилучені грошові кошти зараховано на потреби Збройних Сил України у грудні 2022 року в повному обсязі. Рішення про закриття кримінального провадження та зарахування вилучених коштів на потреби Збройних Сил України прийнято на підставі об’єктивних доказів, зібраних у встановленому законом порядку, а також з урахуванням необхідності термінової закупівлі озброєння для надання відсічі агресору під час воєнного стану», – повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гроші вилучені в рамках кримінального провадження у колишнього начальника відділу митного поста «Ягодин»таки перерахували на потреби Збройних сил України. Йдеться про 684 тисячі доларів США.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» повідомили у Національному антикорупційному бюро України.У червні 2021-го року на дорозі Київ-Чоп у Рівненській області зупинили автівку «Audi Q7», за кермом якої перебував колишній начальник відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин» Михайло Бурдейний. Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці нібито виявили понад 700 тисяч доларів. Щоправда, згодом стало відомо, що суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690,3 тисячі доларів. 10 тисяч доларів нібито справжні власники встигли забрати ще до вилучення суми. 5900 доларів із тих, на які наклали арешт, банк забракував як підробні, а 100 доларів вилучили на дослідження в Нацбанку.Згодом стало відомо, що ці кошти, ймовірно, належать сім’ї такого собі, який родом з Вінниці. Нині він — депутат Кам’янець-Подільської районної ради від Радикальної партіїСаме його представники намагалися повернути кошти через суд.«З вимогою про повернення вилучених коштів звернулась третя особа, зазначивши належність вилучених грошових коштів їй, а також обставини передачі грошових коштів працівнику митниці напередодні. З метою перевірки версії походження грошей під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, який, зокрема, включав понад 17 обшуків за місцями проживання та перебування фігурантів кримінального провадження, а також понад 70 слідчих дій», – повідомили журналістам «Сили правди» у НАБУ.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» розповідав, що попри те, що за декларацією митник Михайло Бурдейний не має ані власного житла, ані авта, насправді за кілька років його родина скупила нерухомості та автомобілів на 600 тисяч доларів. І це лише за приблизними підрахунками. Однак НАЗК, перевіривши декларацію Бурдейного, жодних порушень не виявило.Розслідування походження знайдених у автівці коштів також не було ідеальним. Спочатку слідство вело Державне бюро розслідувань, а після вилучення значної суми готівки його передали НАБУ.«З урахуванням особливостей досудового розслідування вказаної категорії злочинів, вилучення працівниками ДБР коштів не у момент їхньої передачі або одержання службовою особою митниці, а під час перевезення, відсутності будь-яких доказів щодо злочинного походження вказаних активів, з урахуванням тривалого часу, який пройшов після вилучення коштів співробітниками ДБР та надходження матеріалів кримінального провадження до Національного бюро, передачею вилучених речових доказів працівниками ДБР на депозитний рахунок, що призвело до безповоротної втрати можливості проведення ряду експертних досліджень, слідство не здобуло достатніх відомостей про час, місце, спосіб набуття вказаних коштів, які б спростовували версію захисту про належність вилучених під час обшуку коштів саме третій особі», – повідомили у НАБУ.В результаті 22 листопада 2022 року детектив НАБУ закрив кримінальне провадження, але в постанові допустив помилку – не вирішив питання речових доказів. Тому, 5 грудня 2022 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заново відновив та закрив кримінальне провадження щодо Бурдейного. При цьому він за клопотанням законного власника прийняв рішення перахувати 684 тисячі доларів, які перебували під арештом в банку, на потреби Збройних сил України.«За згодою власника вилучені грошові кошти зараховано на потреби Збройних Сил України у грудні 2022 року в повному обсязі. Рішення про закриття кримінального провадження та зарахування вилучених коштів на потреби Збройних Сил України прийнято на підставі об’єктивних доказів, зібраних у встановленому законом порядку, а також з урахуванням необхідності термінової закупівлі озброєння для надання відсічі агресору під час воєнного стану», – повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

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