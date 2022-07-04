У Луцьку затримали мотоцикліста без номерного знаку та документів

У Луцьку затримали мотоцикліста без номерного знаку та документів
У Луцьку патрульні затримали 32-річного мотоцикліста, який їхав без шолома та не мав документів, транспортний засіб якого був без номерного знаку та зі знищеним номером рами.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області.

У п'ятницю, 28 квітня, близько 11:00, на вулиці Супутника у Луцьку, поліцейські зупинили керманича мотоцикл Suzuki, в якого був відсутній номерний знак, а його водій їхав без шолома.

Під час перевірки виявилося, що у 32-річного мотоцикліста немає жодних документів на транспортний засіб, а також механічним способом знищений номер рами мотоцикла.

Оскільки в діях громадянина були ознаки кримінального правопорушення, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульні ж склали на чоловіка низку адміністративних матеріалів: за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) та ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП.

У Луцьку затримали мотоцикліста без номерного знаку та документів

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Теги: Мотоцикліст, патрульна поліція
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