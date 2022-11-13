Кличко домовляється з мерами американських міст про допомогу у відновленні українських громад





Про це Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.



«Світовий конгрес мерів. Група українських мерів також бере участь в обговоренні ключових викликів, які є на сьогоднішній день у світі. І одне з ключових питань – це відновлення миру та підтримка України. Ми піднімаємо це питання і робимо все, щоб підтримка України була ще міцнішою», - повідомив Кличко.



Він повідомив, що в саміті беруть участь близько 2 тисяч мерів міст та представників місцевого самоврядування з 35 країн.



«На Саміті міст Північної та Південної Америки говоримо про допомогу у відновленні, яку можуть надати міста різних країн містам українським. Адже саме місцеве самоврядування, його розвиток і співпраця міст є ідеєю цього саміту, який відбувається вперше за ініціативи Держдепартаменту США та за підтримки USAID», - зазначив мер Києва.



Віталій Кличко зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань дипломатії міст і штатів Ніною Хачігьян. Спілкувалися на головному майданчику саміту про роль міст у глобальному лідерстві та місцеве самоврядування як основу демократії, повідомив Кличко.



Також він зустрівся із заступником Держсекретаря США з питань економічного зростання, енергетики та охорони навколишнього середовища Хосе Фернандесом. Йшлося про майбутню відбудову українських міст та реформи, які потрібно втілювати в Україні.



Найближчим часом запланована зустріч Віталія Кличка з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та мерами кількох американських міст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одне з ключових питань, які стоять на порядку денному першого Саміту міст Північної та Південної Америки в Денвері, - це відновлення миру та підтримка України.Про це повідомив мер Києвау своєму Telegram-каналі.«Світовий конгрес мерів. Група українських мерів також бере участь в обговоренні ключових викликів, які є на сьогоднішній день у світі. І одне з ключових питань – це відновлення миру та підтримка України. Ми піднімаємо це питання і робимо все, щоб підтримка України була ще міцнішою», - повідомив Кличко.Він повідомив, що в саміті беруть участь близько 2 тисяч мерів міст та представників місцевого самоврядування з 35 країн.«На Саміті міст Північної та Південної Америки говоримо про допомогу у відновленні, яку можуть надати міста різних країн містам українським. Адже саме місцеве самоврядування, його розвиток і співпраця міст є ідеєю цього саміту, який відбувається вперше за ініціативи Держдепартаменту США та за підтримки USAID», - зазначив мер Києва.Віталій Кличко зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань дипломатії міст і штатів. Спілкувалися на головному майданчику саміту про роль міст у глобальному лідерстві та місцеве самоврядування як основу демократії, повідомив Кличко.Також він зустрівся із заступником Держсекретаря США з питань економічного зростання, енергетики та охорони навколишнього середовища Хосе Фернандесом. Йшлося про майбутню відбудову українських міст та реформи, які потрібно втілювати в Україні.Найближчим часом запланована зустріч Віталія Кличка з Державним секретарем СШАта мерами кількох американських міст.

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