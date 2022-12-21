У селі біля Луцька виявили підпільну «наливайку». ФОТО

У селі біля Луцька виявили підпільну «наливайку». ФОТО
У селі Луцької громади муніципали, завдяки зверненню небайдужих, виявили «наливайку», де торгували саморобною горілкою.

Про це у п'ятницю, 28 квітня, повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Завдяки зверненню небайдужих громадян муніципали виявили точку продажу «прозорої рідини з різким запахом спирту» на вулиці Козацькій, 2, у селі Липляни Луцької територіальної громади.

Інспектори департаменту муніципальної варти оперативно відреагували й зафіксували правопорушення. Склали адміністративні матеріали протокол згідно з ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 6 800 до 1 3600.


У селі біля Луцька виявили підпільну «наливайку». ФОТО


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Теги: Саморобний алкоголь, муніципали
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