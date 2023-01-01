48-річний послушник Почаївської лаври виправдовував російську агресію, – СБУ





Про це



Служба безпеки викрила ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.



Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври.



Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.



Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ​ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);



▪️ ст. 111-1 (колабораційна діяльність).



Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.





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