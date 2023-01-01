48-річний послушник Почаївської лаври виправдовував російську агресію, – СБУ

48-річний послушник Почаївської лаври виправдовував російську агресію, – СБУ
СБУ повідомила про підозру послушнику УПЦ (МП), який виправдовував російську агресію.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки викрила ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.

Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври.

Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ​ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

▪️ ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
48-річний послушник Почаївської лаври виправдовував російську агресію, – СБУ

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.
48-річний послушник Почаївської лаври виправдовував російську агресію, – СБУ
48-річний послушник Почаївської лаври виправдовував російську агресію, – СБУ

48-річний послушник Почаївської лаври виправдовував російську агресію, – СБУ

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Теги: Росія, Україна, війна, Почаївська лавра, СБУ
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