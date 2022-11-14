На автодорозі Луцьк – Ковель авто збило велосипедиста: він помер у лікарні
Сьогодні, 15:37
28 квітня на автодорозі сполученням Луцьк – Ковель, поблизу селища Голоби, сталася смертельна ДТП.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
28-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Iveko, збив 53-річного велосипедиста.
Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування поліція з’ясує обставини трагедії.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
28-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Iveko, збив 53-річного велосипедиста.
Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування поліція з’ясує обставини трагедії.
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