На автодорозі Луцьк – Ковель авто збило велосипедиста: він помер у лікарні





Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



28-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Iveko, збив 53-річного велосипедиста.



Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.



Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.



У рамках досудового розслідування поліція з’ясує обставини трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 квітня на автодорозі сполученням Луцьк – Ковель, поблизу селища Голоби, сталася смертельна ДТП.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.28-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Iveko, збив 53-річного велосипедиста.Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.У рамках досудового розслідування поліція з’ясує обставини трагедії.

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