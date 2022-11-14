На автодорозі Луцьк – Ковель авто збило велосипедиста: він помер у лікарні

На автодорозі Луцьк – Ковель авто збило велосипедиста: він помер у лікарні
28 квітня на автодорозі сполученням Луцьк – Ковель, поблизу селища Голоби, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

28-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Iveko, збив 53-річного велосипедиста.

Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування поліція з’ясує обставини трагедії.


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Теги: ДТП, загибель, велосипедист
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