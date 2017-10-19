Волинський лікар, якого звинувачують у смерті пацієнта, продовжує працювати





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив син померлого, юрист Юрій Мудрак.



За його словами, батька госпіталізували у Горохівську центральну районну лікарню 4 червня 2018 року. У нього виявили атеросклероз ніг та гангрену правої ступні. Наступного дня чоловікові провели ампутацію ноги. За декілька днів він помер у лікарні від набряку легенів та повторного інфаркту.



Син померлого чоловіка – рідний брат Юрія – подав позов до лікарні з вимогою виплатити йому 190 тисяч гривень моральної компенсації, оскільки, на його думку, медпрацівники неналежно виконували свої обов'язки.



Комісія з розбору летальних випадків встановила, що смерть чоловіка настала через декілька обставин: численні хвороби, пізнє звернення за медичною допомогою, а також через недоліки надання медичної допомоги.



Зрештою суд постановив частково задовольнити позов: лікарня повинна заплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації сину померлого та 15 тисяч – за судово-медичну експертизу. Утім днями стало відомо, що медичний заклад рішення суду оскаржує.



«На жаль, замість того, аби визнати професійні помилки лікарів, Горохівська багатопрофільна лікарня направила до Волинського апеляційного суду скаргу на рішення Нововолинського міського суду Волинської області, в якій намагається поставити під сумнів висновки судових експертів та суду першої інстанції, чим продовжує наносити нашій сімʼї моральні збитки», – каже Юрій Мудрак.



Ба більше, після розгляду справи йому стало відомо, що хірург Анатолій Сафонік, чиї дії, на думку Юрія, призвели до смерті батька, є підсудним у ще одному кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обовʼязків медичним працівником (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Справу розглядатимуть y Горохівському районному суді Волинської області 31 травня 2023 року, о 10:00.



Зауважимо, що журналісти видання перевірили цю інформацію у відкритих джерелах.



У коментарі виданню ВолиньPost головний лікар Горохівської центральної районної лікарні Валерій Коба зазначив, що у рішенні суду щодо справи сім'ї Мудраків є чимало неточностей. Мовляв, причина настання смерті пацієнта – не одна, а, отже, не можна стверджувати, що винні у цьому лікарі. Тому, проконсультувавшись попередньо з юристами, медичний заклад вирішив таки подати апеляцію.



«Питання втрати – завжди болісне, але коли пацієнт помирає в лікарні – не завжди вина лікарів. До того ж кожен медик переживає такі ситуації складно», – каже головний лікар.



Та чи не найбільше сім’ю Мудраків обурює те, що за майже 5 років члени родини не почули жодних вибачень. Лікаря не відсторонили: він продовжує працювати і надавати медичні послуги, зокрема, й військовослужбовцям.



На питання журналістів, чому лікаря на час слідчих дій не відсторонили від роботи, Валерій Коба відповідає: поки триває судова тяганина і вина хірурга та анестезіологів не доведена, підстав для такого кроку немає. Вживати необхідні заходи у медзакладі будуть після рішення суду.



Інформаційне агентство ВолиньPost стежитиме за розвитком ситуації. Деталі – згодом.



Ольга ВОЗНЯК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікар Горохівської центральної районної лікарні, якого звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта , продовжує працювати. Медичний заклад рішення суду оскаржує.Про це у коментаріповідомив син померлого, юристЗа його словами, батька госпіталізували у Горохівську центральну районну лікарню 4 червня 2018 року. У нього виявили атеросклероз ніг та гангрену правої ступні. Наступного дня чоловікові провели ампутацію ноги. За декілька днів він помер у лікарні від набряку легенів та повторного інфаркту.Син померлого чоловіка – рідний брат Юрія – подав позов до лікарні з вимогою виплатити йому 190 тисяч гривень моральної компенсації, оскільки, на його думку, медпрацівники неналежно виконували свої обов'язки.Комісія з розбору летальних випадків встановила, що смерть чоловіка настала через декілька обставин: численні хвороби, пізнє звернення за медичною допомогою, а також через недоліки надання медичної допомоги.Зрештою суд постановив частково задовольнити позов: лікарня повинна заплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації сину померлого та 15 тисяч – за судово-медичну експертизу. Утім днями стало відомо, що медичний заклад рішення суду оскаржує.«На жаль, замість того, аби визнати професійні помилки лікарів, Горохівська багатопрофільна лікарня направила до Волинського апеляційного суду скаргу на рішення Нововолинського міського суду Волинської області, в якій намагається поставити під сумнів висновки судових експертів та суду першої інстанції, чим продовжує наносити нашій сімʼї моральні збитки», – каже Юрій Мудрак.Ба більше, після розгляду справи йому стало відомо, що хірург, чиї дії, на думку Юрія, призвели до смерті батька, є підсудним у ще одному кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обовʼязків медичним працівником (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Справу розглядатимуть y Горохівському районному суді Волинської області 31 травня 2023 року, о 10:00.Зауважимо, що журналісти видання перевірили цю інформацію у відкритих джерелах.У коментарі виданню ВолиньPost головний лікар Горохівської центральної районної лікарнізазначив, що у рішенні суду щодо справи сім'ї Мудраків є чимало неточностей. Мовляв, причина настання смерті пацієнта – не одна, а, отже, не можна стверджувати, що винні у цьому лікарі. Тому, проконсультувавшись попередньо з юристами, медичний заклад вирішив таки подати апеляцію.«Питання втрати – завжди болісне, але коли пацієнт помирає в лікарні – не завжди вина лікарів. До того ж кожен медик переживає такі ситуації складно», – каже головний лікар.Та чи не найбільше сім’ю Мудраків обурює те, що за майже 5 років члени родини не почули жодних вибачень. Лікаря не відсторонили: він продовжує працювати і надавати медичні послуги, зокрема, й військовослужбовцям.На питання журналістів, чому лікаря на час слідчих дій не відсторонили від роботи, Валерій Коба відповідає: поки триває судова тяганина і вина хірурга та анестезіологів не доведена, підстав для такого кроку немає. Вживати необхідні заходи у медзакладі будуть після рішення суду.Інформаційне агентство ВолиньPost стежитиме за розвитком ситуації. Деталі – згодом.

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