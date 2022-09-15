Росія за добу втратила у війні з Україною ще 520 окупантів
Сьогодні, 10:00
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 191 940 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 191 940 (+520) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 702 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6) од,
артилерійських систем – 2 946 (+16) од,
РСЗВ – 544 (+0) од,
засоби ППО ‒ 300 (+2) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28),
крилаті ракети ‒ 947 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 363 (+3).
Нагадаємо, що українські захисники знищили за ніч, 3 травня, 21 «Шахед».
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 191 940 (+520) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 702 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6) од,
артилерійських систем – 2 946 (+16) од,
РСЗВ – 544 (+0) од,
засоби ППО ‒ 300 (+2) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28),
крилаті ракети ‒ 947 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 363 (+3).
Нагадаємо, що українські захисники знищили за ніч, 3 травня, 21 «Шахед».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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