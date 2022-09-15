Росія за добу втратила у війні з Україною ще 520 окупантів

Росія за добу втратила у війні з Україною ще 520 окупантів
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 191 940 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 191 940 (+520) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 702 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6) од,

артилерійських систем – 2 946 (+16) од,

РСЗВ – 544 (+0) од,

засоби ППО ‒ 300 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28),

крилаті ракети ‒ 947 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 363 (+3).

Нагадаємо, що українські захисники знищили за ніч, 3 травня, 21 «Шахед».

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати
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