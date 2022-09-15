Росія за добу втратила у війні з Україною ще 520 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 191 940 (+520) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 702 (+1) од,



бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6) од,



артилерійських систем – 2 946 (+16) од,



РСЗВ – 544 (+0) од,



засоби ППО ‒ 300 (+2) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28),



крилаті ракети ‒ 947 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14) од,



спеціальна техніка ‒ 363 (+3).



Нагадаємо, що

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