Українські захисники знищили за ніч 21 «Шахед»
Сьогодні, 09:24
ЗСУ цієї ночі збили 21 ворожий безпілотник: загалом ворог застосував до 26 дронів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.
Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів «Shahed-136/131».
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".
Нагадуємо, що 1 травня сили ППО збили 15 із 18 випущених росіянами ракет.
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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.
Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів «Shahed-136/131».
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".
Нагадуємо, що 1 травня сили ППО збили 15 із 18 випущених росіянами ракет.
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