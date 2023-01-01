Українські захисники знищили за ніч 21 «Шахед»

Українські захисники знищили за ніч 21 «Шахед»
ЗСУ цієї ночі збили 21 ворожий безпілотник: загалом ворог застосував до 26 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.

Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів «Shahed-136/131».

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".

Нагадуємо, що 1 травня сили ППО збили 15 із 18 випущених росіянами ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна, шахіди
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