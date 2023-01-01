Українські захисники знищили за ніч 21 «Шахед»





Про це



"У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.



Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів «Shahed-136/131».



Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА", - йдеться в повідомленні.



Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".



Нагадуємо, що 1 травня

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