Курс валют у Луцьку 3 травня
Сьогодні, 09:06
3 травня готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 37.78.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.26, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.92, а продають за 9,04.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.26, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.92, а продають за 9,04.
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