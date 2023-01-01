У Волинській обласній лікарні прооперували більше 4 тисяч військових





Про це розповів



Очільник МОЗ 2 травня приїхав оглянути новий ангіограф.



Зі слів Олександра Дудара, загалом в медзакладі вже проліковано понад 12 тисячі військових, з них 6 тисяч - в стаціонарі і проведено більше 4 тисяч операцій.



"Намагаємося надати усе необхідне щодо медикаментів та розхідних матеріалів, імплантів", – сказав він.



Напередодні, додав керівник медзакладу, провели операцію бійцю на ангіографові, який запрацював тиждень тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній клінічній лікарні за рік пролікували майже 12 тисяч військових.Про це розповів Суспільному директор медзакладу Олександр Дудар під час візиту у Луцьк міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.Очільник МОЗ 2 травня приїхав оглянути новий ангіограф.Зі слів Олександра Дудара, загалом в медзакладі вже проліковано понад 12 тисячі військових, з них 6 тисяч - в стаціонарі і проведено більше 4 тисяч операцій."Намагаємося надати усе необхідне щодо медикаментів та розхідних матеріалів, імплантів", – сказав він.Напередодні, додав керівник медзакладу, провели операцію бійцю на ангіографові, який запрацював тиждень тому.

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