У Волинській обласній лікарні прооперували більше 4 тисяч військових

У Волинській обласній лікарні прооперували більше 4 тисяч військових
У Волинській обласній клінічній лікарні за рік пролікували майже 12 тисяч військових.

Про це розповів Суспільному директор медзакладу Олександр Дудар під час візиту у Луцьк міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

Очільник МОЗ 2 травня приїхав оглянути новий ангіограф.

Зі слів Олександра Дудара, загалом в медзакладі вже проліковано понад 12 тисячі військових, з них 6 тисяч - в стаціонарі і проведено більше 4 тисяч операцій.

"Намагаємося надати усе необхідне щодо медикаментів та розхідних матеріалів, імплантів", – сказав він.

Напередодні, додав керівник медзакладу, провели операцію бійцю на ангіографові, який запрацював тиждень тому.

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Теги: військові, лікування, Віктор Ляшко, Волинь
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