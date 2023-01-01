Герой «Азовсталі» у свій день народження передав 1,8 мільйона гривень на лікування побратима

Герой «Азовсталі» у свій день народження передав 1,8 мільйона гривень на лікування побратима
Захисник Маріуполя морський піхотинець Михайло Діанов передав 1,8 млн грн офіцеру ЗСУ Богдану Кушу, який отримав важкі поранення торік під Ізюмом. Зробив цю благородну справу він у свій день народження - 1 травня.

Тепер Богдан, який поки не пересувається самостійно, продовжить лікування в Іспанії, - написав Діанов у соцмережі.

«Передав 1,8 млн грн ваших донатів на лікування важкопораненого офіцера Збройних сил України Богдана Куша. Більш ніж рік тому лейтенант 95-ї ОДШБ Богдан Куш у боях під Ізюмом зазнав багатьох важких поранень.

Сподіваюсь, лікування поверне Богдана до нормального життя. Дякую вам за допомогу, яка продовжує підтримувати побратимів», – написав у своєму зверненні Діанов.

Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн, але всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Після цього Діанов переадресовує донати на допомогу іншим воїнам і їх сім’ям.


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