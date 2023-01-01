Герой «Азовсталі» у свій день народження передав 1,8 мільйона гривень на лікування побратима
Сьогодні, 07:15
Захисник Маріуполя морський піхотинець Михайло Діанов передав 1,8 млн грн офіцеру ЗСУ Богдану Кушу, який отримав важкі поранення торік під Ізюмом. Зробив цю благородну справу він у свій день народження - 1 травня.
Тепер Богдан, який поки не пересувається самостійно, продовжить лікування в Іспанії, - написав Діанов у соцмережі.
«Передав 1,8 млн грн ваших донатів на лікування важкопораненого офіцера Збройних сил України Богдана Куша. Більш ніж рік тому лейтенант 95-ї ОДШБ Богдан Куш у боях під Ізюмом зазнав багатьох важких поранень.
Сподіваюсь, лікування поверне Богдана до нормального життя. Дякую вам за допомогу, яка продовжує підтримувати побратимів», – написав у своєму зверненні Діанов.
Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн, але всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Після цього Діанов переадресовує донати на допомогу іншим воїнам і їх сім’ям.
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Тепер Богдан, який поки не пересувається самостійно, продовжить лікування в Іспанії, - написав Діанов у соцмережі.
«Передав 1,8 млн грн ваших донатів на лікування важкопораненого офіцера Збройних сил України Богдана Куша. Більш ніж рік тому лейтенант 95-ї ОДШБ Богдан Куш у боях під Ізюмом зазнав багатьох важких поранень.
Сподіваюсь, лікування поверне Богдана до нормального життя. Дякую вам за допомогу, яка продовжує підтримувати побратимів», – написав у своєму зверненні Діанов.
Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн, але всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Після цього Діанов переадресовує донати на допомогу іншим воїнам і їх сім’ям.
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