У Луцьку розпочали реконструкцію будинку Голованя
Сьогодні, 05:00
У Луцьку розпочали реконструкцію та ремонтні роботи у будинку скульптора Миколи Голованя.
Про це повідомили у Благодійному фонді «ТурботаPRO».
Роботи виконуватимуть за кошти, які були зібрані ще 8 жовтня минулого року на благодійному заході. Тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. ⠀
«Уже закуплені стелажі/полички для якісного зберігання творчих доробків Миколи Микитовича, а також усі необхідні будівельні матеріали на певний відрізок роботи», - доповідають про хід реконструкції.
З опублікованих Благодійним фондом фото видно, що наразі тривають шпаклювальні роботи, а також виконується оздоблення передньої частини будинку, яка з роками почала обвалюватися.
Про подальший хід робіт обіцяють повідомляти згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Благодійному фонді «ТурботаPRO».
Роботи виконуватимуть за кошти, які були зібрані ще 8 жовтня минулого року на благодійному заході. Тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. ⠀
«Уже закуплені стелажі/полички для якісного зберігання творчих доробків Миколи Микитовича, а також усі необхідні будівельні матеріали на певний відрізок роботи», - доповідають про хід реконструкції.
З опублікованих Благодійним фондом фото видно, що наразі тривають шпаклювальні роботи, а також виконується оздоблення передньої частини будинку, яка з роками почала обвалюватися.
Про подальший хід робіт обіцяють повідомляти згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку розпочали реконструкцію будинку Голованя
Сьогодні, 05:00
Епідеміологи у Луцьку проводять забір кліщів для дослідження
Сьогодні, 04:08
Окупанти вдарили по селищу на Херсонщині: вбили чоловіка
Сьогодні, 03:10
На війні загинув волинянин Юрій Мохнєв
Сьогодні, 01:00
Медіа