У Луцьку розпочали реконструкцію будинку Голованя

У Луцьку розпочали реконструкцію будинку Голованя
У Луцьку розпочали реконструкцію та ремонтні роботи у будинку скульптора Миколи Голованя.

Про це повідомили у Благодійному фонді «ТурботаPRO».

Роботи виконуватимуть за кошти, які були зібрані ще 8 жовтня минулого року на благодійному заході. Тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. ⠀

«Уже закуплені стелажі/полички для якісного зберігання творчих доробків Миколи Микитовича, а також усі необхідні будівельні матеріали на певний відрізок роботи», - доповідають про хід реконструкції.

З опублікованих Благодійним фондом фото видно, що наразі тривають шпаклювальні роботи, а також виконується оздоблення передньої частини будинку, яка з роками почала обвалюватися.

Про подальший хід робіт обіцяють повідомляти згодом.

У Луцьку розпочали реконструкцію будинку Голованя


У Луцьку розпочали реконструкцію будинку Голованя

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Теги: будинок Голованя, Луцьк, реконструкція
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