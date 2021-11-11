У Луцьку розпочали реконструкцію будинку Голованя

Миколи Голованя.



Про це



Роботи виконуватимуть за кошти, які були зібрані ще 8 жовтня минулого року на благодійному заході. Тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. ⠀



«Уже закуплені стелажі/полички для якісного зберігання творчих доробків Миколи Микитовича, а також усі необхідні будівельні матеріали на певний відрізок роботи», - доповідають про хід реконструкції.



З опублікованих Благодійним фондом фото видно, що наразі тривають шпаклювальні роботи, а також виконується оздоблення передньої частини будинку, яка з роками почала обвалюватися.



Про подальший хід робіт обіцяють повідомляти згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочали реконструкцію та ремонтні роботи у будинку скульптораПро це повідомили у Благодійному фонді «ТурботаPRO».Роботи виконуватимуть за кошти, які були зібрані ще 8 жовтня минулого року на благодійному заході. Тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. ⠀«Уже закуплені стелажі/полички для якісного зберігання творчих доробків Миколи Микитовича, а також усі необхідні будівельні матеріали на певний відрізок роботи», - доповідають про хід реконструкції.З опублікованих Благодійним фондом фото видно, що наразі тривають шпаклювальні роботи, а також виконується оздоблення передньої частини будинку, яка з роками почала обвалюватися.Про подальший хід робіт обіцяють повідомляти згодом.

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