Епідеміологи у Луцьку проводять забір кліщів для дослідження





Про це розказав Олександр Гнатюк.



З початку весни уже було понад десять звернень волинян.



«Люди нам доставляли кліщі, які зняли з себе. Це було 18 таких поставок, і в 30% – позитивні знахідки в кліщах. Тобто знаходили клітини морфологічно схожі до борелії, які можуть бути небезпечні для людини», – каже епідеміолог.



Додає: кліща важливо зняти із себе у перші години присмоктування, тоді ймовірність заразитися – менша.



Зі слів Олександра Гнатюка, щороку для лабораторних досліджень їм привозять до двох тисяч комах-паразитів. Найпоширеніший вид на Волині, говорить – іксодові кліщі.



«Вони багато інфекцій передають. Найпоширеніший для Волині, це – кліщовий лайм-бореліоз і кліщовий вірусний енцефаліт. Якщо вірусний енцефаліт у нас переважно на Ратнівщині, то хвороба Лайма – зустрічається майже всюди», – зазначає епідеміолог.



Часто гуляє у Центральному парку Віталій Сенку. Чоловік розповів: знаходив кліщів на собі та своїх дітях неодноразово. Меншій доньці діставав їх двічі. Півтора року тому його десятирічний пес, каже, помер через укус кліща.



«Пробували стандартно затягувати нитку, накидувати, витягувати. Пробували насипати на нього олійку – не працює. І тварини наші страждали, і собачка наша померла. Перший раз спасли, викликали вчасно ветеринара, і спасли. Дістали тоді 23 кліщі», – говорить Віталій Сенку.







За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, торік на Волині зареєстрували 64 випадки хвороби Лайма, інфекційного захворювання, переносниками якого є кліщі. Щороку через укуси кліщів до медзакладів звертається орієнтовно 700 волинян.



В місті Луцьку їх прийом здійснюється щоденно (крім вихідних) за адресою: проспект Волі, 55 (контактний телефон 23-39-41, 23-39-60).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному парку Луцька спеціалісти Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали забір кліщів.Про це розказав Суспільному епідеміологЗ початку весни уже було понад десять звернень волинян.«Люди нам доставляли кліщі, які зняли з себе. Це було 18 таких поставок, і в 30% – позитивні знахідки в кліщах. Тобто знаходили клітини морфологічно схожі до борелії, які можуть бути небезпечні для людини», – каже епідеміолог.Додає: кліща важливо зняти із себе у перші години присмоктування, тоді ймовірність заразитися – менша.Зі слів Олександра Гнатюка, щороку для лабораторних досліджень їм привозять до двох тисяч комах-паразитів. Найпоширеніший вид на Волині, говорить – іксодові кліщі.«Вони багато інфекцій передають. Найпоширеніший для Волині, це – кліщовий лайм-бореліоз і кліщовий вірусний енцефаліт. Якщо вірусний енцефаліт у нас переважно на Ратнівщині, то хвороба Лайма – зустрічається майже всюди», – зазначає епідеміолог.Часто гуляє у Центральному паркуЧоловік розповів: знаходив кліщів на собі та своїх дітях неодноразово. Меншій доньці діставав їх двічі. Півтора року тому його десятирічний пес, каже, помер через укус кліща.«Пробували стандартно затягувати нитку, накидувати, витягувати. Пробували насипати на нього олійку – не працює. І тварини наші страждали, і собачка наша померла. Перший раз спасли, викликали вчасно ветеринара, і спасли. Дістали тоді 23 кліщі», – говорить Віталій Сенку.За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, торік на Волині зареєстрували 64 випадки хвороби Лайма, інфекційного захворювання, переносниками якого є кліщі. Щороку через укуси кліщів до медзакладів звертається орієнтовно 700 волинян.В місті Луцьку їх прийом здійснюється щоденно (крім вихідних) за адресою: проспект Волі, 55 (контактний телефон 23-39-41, 23-39-60).

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