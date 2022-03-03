Окупанти вдарили по селищу на Херсонщині: вбили чоловіка
Сьогодні, 03:10
Увечері 2 травня російські загарбники кілька разів обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Як зазначається, ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік.
Крім того, російська артилерія вдарила по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка. Її ушпиталено у важкому стані, лікарі борються за життя постраждалої.
«Тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені», – заявили в ОВА.
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Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Як зазначається, ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік.
Крім того, російська артилерія вдарила по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка. Її ушпиталено у важкому стані, лікарі борються за життя постраждалої.
«Тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені», – заявили в ОВА.
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