Окупанти вдарили по селищу на Херсонщині: вбили чоловіка

Окупанти вдарили по селищу на Херсонщині: вбили чоловіка
Увечері 2 травня російські загарбники кілька разів обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Як зазначається, ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік.

Крім того, російська артилерія вдарила по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка. Її ушпиталено у важкому стані, лікарі борються за життя постраждалої.

«Тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені», – заявили в ОВА.

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Теги: Харків, війна, росія, Україна
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