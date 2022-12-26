У Брянській області рф знову підірвали залізницю: з колій зійшло 20 вагонів





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Окупанти заявляють, що вибухівку було закладено у кількох місцях на залізничному полотні. Загалом у поїзді було 70 вагонів.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Брянській області росії сьогодні, 2 травня, зійшло з колій 20 вагонів вантажного складу через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту».Про це повідомляє РБК , із посиланням на Російську залізницю.Окупанти заявляють, що вибухівку було закладено у кількох місцях на залізничному полотні. Загалом у поїзді було 70 вагонів.Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.

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