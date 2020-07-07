Поранених бійців ЗСУ призначатимуть на нові посади

За словами заступниці міністра оборони, поранених військових, які не можуть виконувати бойові завдання, будуть призначати на інші посади в ЗСУ.Про це Маляр повідомила у фейсбуці.«Війна ускладнила все, що функціонувало в ЗСУ до великого вторгнення. От, власне, стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови», — каже Маляр.Заступниця міністра додала, що вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення. і вже незабаром будуть реалізовані конкретні рішення, зокрема готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, і це повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення.