Поранених бійців ЗСУ призначатимуть на нові посади

Поранених бійців ЗСУ призначатимуть на нові посади
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, поранених військових, які не можуть виконувати бойові завдання, будуть призначати на інші посади в ЗСУ.

Про це Маляр повідомила у фейсбуці.

«Війна ускладнила все, що функціонувало в ЗСУ до великого вторгнення. От, власне, стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови», — каже Маляр.

Заступниця міністра додала, що вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення. і вже незабаром будуть реалізовані конкретні рішення, зокрема готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, і це повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення.

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Теги: ЗСУ, поранення, посади
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