Вночі три «шахеди» атакували нафтобазу в Кіровоградській області





Про це Андрій Райкович.



"Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється", - йдеться вповідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти цієї ночі атакували нафтобазу в Кропивницькому на Кіровоградщині.Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА"Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється", - йдеться вповідомленні.Нагадаємо, що українські захисники знищили за ніч 21 «Шахед»

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