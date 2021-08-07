Ексначальника відділення поліції на Волині виправдали у справі про хабар

Олега Матчук​а у справі про хабар.



Посадовця звинувачували у вимаганні та отриманні 1,2 тис. доларів за безперешкодне перевезення бурштину, пише



Однак ключовий свідок – чоловік, який платив хабар – свідчень у суді з невідомих причин так і не дав. Крім того, суд вирішив, що у справі була порушена підслідність, бо її розслідуванням мала займатись ДБР, а не СБУ. Тож Олега Матчука повністю виправдали.



Про затримання посадовця обласна прокуратура повідомляла у листопаді 2018 року. Тоді зазначалось, що начальник відділу поліції отримав понад 2 тис. доларів в обмін на обіцянку дозволити безперешкодне перевезення територією Волині незаконно видобутого бурштину. Затримали його під час отримання частини хабара – 1,2 тис. доларів.



провини не визнав. Пояснив, що начебто на прохання знайомого з СБУ він сприяв викриттю осіб, що займалися незаконним обігом бурштину.



«Визнав та підтвердив факт, що у дати та час, зазначені в обвинуваченні, зустрічався <...> та отримував кошти для подальшої передачі <знайомому>, як службовій особі СБУ, за запевнянням останнього - для їх використання в оперативно-розшуковій діяльності СБУ. Проте категорично заперечив отримання вказаних коштів як неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення ним, як службовою особою, дій з використанням влади чи службового становища», – пояснив Олег Матчук.



Щоправда, у суді свідчив і знайомий з СБУ, який заявив, що ніяких домовленостей між чоловіками не було.



Суддя Оксана Свистун дійшла до висновку, що у цій справі була порушена підслідність. Розслідуванням займалась СБУ, хоча, на думку суду, справу мали передати Державному бюро розслідувань, яке офіційно розпочало свою роботу 27 листопада 2018 року.



За час розгляду справи в суді один з ключових свідків, який власне подав заяву СБУ про вимагання правоохоронцями грошей за перевезення бурштину, так і не дав показів. Через це провадження затягувалось. Врешті йому дозволили свідчити онлайн, але чоловік до зустрічі з невідомих причин так і не підключився.



Суд вирішив, що чоловік сам провокував правоохоронця на хабар, бо «ініціатива у передачі неправомірної вигоди та необхідності зустрічей з цією метою виходила від <заявника>».



«Судом установлено, що обвинувачення <поліцейського> за ч.3 ст. 368 КК У не підтверджується належними, допустимими та достатніми доказами, відтак суд дійшов висновку про недоведеність його винуватості у висунутому йому обвинуваченні поза розумним сумнівом, у зв`язку з чим останній підлягає виправданню за недоведеністю», – йдеться у вироку.



Вирок поки ще не набрав законної сили, прокуратура може подати апеляційну скаргу.



Додамо, що судячи з інформації із відкритих джерел, у лютому 2019 року Любешівське відділення поліції очолив новий керівник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Райсуд на Волині виправдав екс-начальника Любешівського райвідділу поліціїу справі про хабар.Посадовця звинувачували у вимаганні та отриманні 1,2 тис. доларів за безперешкодне перевезення бурштину, пише ZAXID.NET Однак ключовий свідок – чоловік, який платив хабар – свідчень у суді з невідомих причин так і не дав. Крім того, суд вирішив, що у справі була порушена підслідність, бо її розслідуванням мала займатись ДБР, а не СБУ. Тож Олега Матчука повністю виправдали.Про затримання посадовця обласна прокуратура повідомляла у листопаді 2018 року. Тоді зазначалось, що начальник відділу поліції отримав понад 2 тис. доларів в обмін на обіцянку дозволити безперешкодне перевезення територією Волині незаконно видобутого бурштину. Затримали його під час отримання частини хабара – 1,2 тис. доларів.провини не визнав. Пояснив, що начебто на прохання знайомого з СБУ він сприяв викриттю осіб, що займалися незаконним обігом бурштину.«Визнав та підтвердив факт, що у дати та час, зазначені в обвинуваченні, зустрічався <...> та отримував кошти для подальшої передачі <знайомому>, як службовій особі СБУ, за запевнянням останнього - для їх використання в оперативно-розшуковій діяльності СБУ. Проте категорично заперечив отримання вказаних коштів як неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення ним, як службовою особою, дій з використанням влади чи службового становища», – пояснив Олег Матчук.Щоправда, у суді свідчив і знайомий з СБУ, який заявив, що ніяких домовленостей між чоловіками не було.Суддядійшла до висновку, що у цій справі була порушена підслідність. Розслідуванням займалась СБУ, хоча, на думку суду, справу мали передати Державному бюро розслідувань, яке офіційно розпочало свою роботу 27 листопада 2018 року.За час розгляду справи в суді один з ключових свідків, який власне подав заяву СБУ про вимагання правоохоронцями грошей за перевезення бурштину, так і не дав показів. Через це провадження затягувалось. Врешті йому дозволили свідчити онлайн, але чоловік до зустрічі з невідомих причин так і не підключився.Суд вирішив, що чоловік сам провокував правоохоронця на хабар, бо «ініціатива у передачі неправомірної вигоди та необхідності зустрічей з цією метою виходила від <заявника>».«Судом установлено, що обвинувачення <поліцейського> за ч.3 ст. 368 КК У не підтверджується належними, допустимими та достатніми доказами, відтак суд дійшов висновку про недоведеність його винуватості у висунутому йому обвинуваченні поза розумним сумнівом, у зв`язку з чим останній підлягає виправданню за недоведеністю», – йдеться у вироку.Вирок поки ще не набрав законної сили, прокуратура може подати апеляційну скаргу.Додамо, що судячи з інформації із відкритих джерел, у лютому 2019 року Любешівське відділення поліції очолив новий керівник.

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