Залужний і представники оборонних структур просять Раду розробити новий закон про виплати військовим





Про це Давид Арахамія.



Військові вважають, що:



проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;



її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;



система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;



популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.



Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.



"У зв’язку з цим вони звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд проекту постанови № 8312-П та зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генерального штабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників", - написав Арахамія.



Лист підписали очільники Міноборони, СБУ, МВС, ДПСУ, Нацгвардії, а також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Силовики звернулися із листом до парламенту з проханням створити новий законопроект щодо виплат військовим та щонайменше до кінця травня відкласти розгляд постанови про 30 тисяч для військових Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу"проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони."У зв’язку з цим вони звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд проекту постанови № 8312-П та зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генерального штабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників", - написав Арахамія.Лист підписали очільники Міноборони, СБУ, МВС, ДПСУ, Нацгвардії, а також Головнокомандувач ЗСУ

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