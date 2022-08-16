Залужний і представники оборонних структур просять Раду розробити новий закон про виплати військовим
Сьогодні, 12:25
Силовики звернулися із листом до парламенту з проханням створити новий законопроект щодо виплат військовим та щонайменше до кінця травня відкласти розгляд постанови про 30 тисяч для військових.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Військові вважають, що:
проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;
її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;
система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;
популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.
Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.
"У зв’язку з цим вони звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд проекту постанови № 8312-П та зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генерального штабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників", - написав Арахамія.
Лист підписали очільники Міноборони, СБУ, МВС, ДПСУ, Нацгвардії, а також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Військові вважають, що:
проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;
її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;
система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;
популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.
Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.
"У зв’язку з цим вони звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд проекту постанови № 8312-П та зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генерального штабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників", - написав Арахамія.
Лист підписали очільники Міноборони, СБУ, МВС, ДПСУ, Нацгвардії, а також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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