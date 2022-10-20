На Волині затримали далекобійника «під наркотиками»

Далекобійника у наркотичному сп’янінні виявили ковельські патрульні.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сталося це днями, під час несення служби на стаціонарному посту поблизу села Вишнів, що на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин.Інспектори зупинили вантажівку Volvo за порушення руху по смугах. Коли 29-річний водій вийшов зі свого транспортного засобу, патрульні помітили, що його поведінка не відповідає обстановці.Спочатку інспектори запропонували чоловіку пройти огляд на алкотестері Драгер, однак результат виявився негативним. Стало зрозуміло, що керманич, ймовірно, перебуває під дією заборонених речовин. Він погодився пройти освідування на стан наркотичного сп’яніння в медичному закладі, і висновок лікаря-нарколога підтвердив здогадки поліцейських.На водія патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення розташування транспортних засобів на проїзній частині) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.Чоловіка також відсторонили від керування, а транспортний засіб передали тверезому керманичу.