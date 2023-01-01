На Волині щодня близько 100 водіїв штрафують за перевищення швидкості
Сьогодні, 11:55
Близько 100 водіїв щодня притягують до відповідальності патрульні, які на дорогах Волині здійснюють контроль швидкості за допомогою приладу TruCAM.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
З початку року інспектори склали на порушників швидкісного режиму понад 11500 постанов.
У поліції нагадують, що перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів тягне за собою адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Штраф за таке правопорушення становить 340 гривень.
"Однак наслідки можуть бути набагато серйознішими, аніж штраф. Адже саме через перевищення безпечної швидкості в нашій області найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди, у тому числі з травмованими та загиблими", зазначають у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
З початку року інспектори склали на порушників швидкісного режиму понад 11500 постанов.
У поліції нагадують, що перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів тягне за собою адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Штраф за таке правопорушення становить 340 гривень.
"Однак наслідки можуть бути набагато серйознішими, аніж штраф. Адже саме через перевищення безпечної швидкості в нашій області найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди, у тому числі з травмованими та загиблими", зазначають у поліції.
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