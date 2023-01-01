На Волині щодня близько 100 водіїв штрафують за перевищення швидкості

На Волині щодня близько 100 водіїв штрафують за перевищення швидкості
Близько 100 водіїв щодня притягують до відповідальності патрульні, які на дорогах Волині здійснюють контроль швидкості за допомогою приладу TruCAM.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

З початку року інспектори склали на порушників швидкісного режиму понад 11500 постанов.

У поліції нагадують, що перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів тягне за собою адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 122 КУпАП. Штраф за таке правопорушення становить 340 гривень.

"Однак наслідки можуть бути набагато серйознішими, аніж штраф. Адже саме через перевищення безпечної швидкості в нашій області найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди, у тому числі з травмованими та загиблими", зазначають у поліції.

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Теги: Волинь, водії, перевищення швидкості
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