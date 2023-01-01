Броньованим «Камазом» – на полігон: луцьких депутатів вчили військовим дисциплінам

«На три години пропоную вам забутися, що ви цивільні». Такими словами розпочався день депутата у навчально-тренувальному центрі «Тернове Поле» для обранців Луцької міської ради 2 травня. Учора місцеві владці вирушили броньованим «Камазом» на базу дислокації Батальйону оперативного реагування «Луцьк».Тренувальний центр «Тернове Поле», що входить до складу Батальйону оперативного реагування «Луцьк», підготував за рік понад 17 тисяч добровольців, серед них – бійці Збройних сил України, поліцейські та рятувальники. Щомісяця тут навчають військовим дисциплінам і цивільних. Щоправда, для депутатів та депутаток організували такий вишкіл вперше.«Наші депутати виявили бажання ознайомитися з тим, чим безпосередньо щодня займається тренувальний центр, що є підрозділом БОРу «Луцьк», який створила Луцька міська рада. Тож ми привезли їх на базу дислокації», – розповідає командир добровольчого формування Луцької міської територіальної громади №1Депутатів вирішили «ознайомлювати» на практиці. У такий спосіб місцеві обранці опановували відразу чотири військові дисципліни: тактичну медицину, тактико-спеціальну підготовку, аеророзвідку і топографію.Гострих відчуттів додавали вибухи петард у момент, коли учасники вишколу вчилися накладати турнікет чи евакуйовувати поранених. Імітація гранати показувала, з якими ризиками стикаються бійці та цивільні у зоні бойових дій.За словами новоспеченого командира, базові знання із цих дисциплін повинен мати кожен волинянин. Річ у тім, що загроза з Білорусі досі лишається. Тому те, як поводитися зі зброєю, на думку Романа Бондарука, повинен знати кожен – від старого до малого.Цю тезу підтверджує інструктор тренувально-навчального центру «Тернове поле», яке підпорядковане БОР «Луцьк»,. Хлопець переконує: всі дисципліни однаково важливі.«Незалежно від віку, статі чи статусу пройти військову підготовку мусить кожен. Тобто знати ази домедичної допомоги недостатньо, треба повноцінні курси. Статися може різне. Наприклад, цивільний знайде автомат, а тримати його не вмітиме. Зі зброєю треба навчитися ходити, повертатися правильно. Не знаючи елементарного, ви можете вбити свого», – пояснює інструктор.У батальйоні навчають на новими натівськими стандартами. Мета БОР «Луцьк» – дати залізну «базу», аби солдат чітко розумів, як йому діяти у зоні бойових.На запитання скільки часу потрібно, аби опанувати базові маніпуляції зі зброєю, інструктор-тактиквідповідає: все індивідуально. Випадки, коли вчилися швидко, були.Однак, за словами командира інструкторської групи, три години вишколу таки малувато. Луцьким обранцям, вочевидь, є над чим працювати, щонайменше – над фізичною витривалістю. Та і такі речі, каже інструктор, вимагають постійної практики.«У депутатів було легка версія того, чим займаються наші хлопці. Але ми все одно намагались пояснити і показати важливе. Депутати сьогодні спробували те, що навряд робили раніше. День точно минув не дарма. Сподіваюсь, що побачу когось із них на повноцінному навчанні», – резюмує Японець.