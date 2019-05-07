Антикорупційний суд вчергове продовжив розслідування справи експосадовця Волинської ОВА

Антикорупційний суд вчергове продовжив розслідування справи експосадовця Волинської ОВА
Вищий антикорупційний суд продовжив до 2 червня строк розслідування кримінального провадження за підозрою начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської обласної державної адміністрації Валентина Сушика у закупівлі неякісних бронежилетів та шоломів на 33,9 млн грн.

Таке рішення 26 квітня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022030000000061 від 20.04.2022, за підозрою (Валентина Сушика – ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та (Дмитра Нестерука – ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, до десяти місяців, тобто до 02.06.2023», – йдеться в рішенні.

Раніше ВАКС відмовився заарештувати посадовця Волинської ОВА Сушика і відпустив його під заставу з покладанням обов'язків.

Нагадаємо, за версією слідства, Сушик, будучи службовою особою органу владних повноважень, ухвалив рішення діяти всупереч положенням нормативних актів під час закупівлі військової амуніції і використати кошти обласного бюджету, досягнувши попередніх усних домовленостей зі службовими особами ТОВ «БК «КБР». Домовленість була про надання компанії переваг в освоєнні коштів обласного бюджету та укладення договорів із закупівлі необхідного спорядження (засобів захисту) військовій частині як єдиного виконавця без дотримання принципів здійснення публічних закупівель.

Підозрюваний вирішив закупити каски і бронежилети у компанії ТОВ «БК КБР» за договором, до якого свідомо не було внесено обов'язкових для таких договорів умов щодо якості військової амуніції. Цим Сушик фактично допустив можливість закупівлі у ТОВ «БК «КБР» захисних жилетів в кількості 884 одиниць та бойових шоломів wz.2005 в кількості 846 одиниць, які не відповідають 4 класу захисту згідно ДСТУ 8782:2018 та 1 класу захисту згідно ДСТУ 8835:2019. Таким чином, було розтрачено 33 899 404 грн. Другим підозрюваним у справі є директор ТОВ «БК «КБР» Дмитро Нестерук. Він перебуває в розшуку.

Нагадаємо, волинським бійцям привезли неякісні бронежилети і каски на 33 мільйони: директора підприємства-постачальника розшукують.

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Теги: антикорупційний суд, неякісні бронижелети
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