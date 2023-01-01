Кремль звинувачує Україну у спробі замаху на Путіна: у Зеленського відреагували. ВІДЕО

Путіна.



«Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотних літальних апарати були націлені на Кремль», - пише пропагандистське видання «РИА Новости».



Пропагандисти додають, що Путін не постраждав, інших постраждалих і матеріальних збитків теж немає.



Як розповів у коментарі Сергій Никифоров, інформація не має підтвердження.



«У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль. Але як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих», — наголосив він.



Речник Зеленського відзначив, що «окремо дивують формулювання держави-терориста», яка називає нічні події у Москві «терактом».



«Теракт — це зруйновані під‘їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета у чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників», — додав Никифоров.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У прес-службі Кремля заявили, що українські безпілотники вночі «намагалися завдати удару» по кремлівській резиденції президента рф«Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотних літальних апарати були націлені на Кремль», - пише пропагандистське видання «РИА Новости».Пропагандисти додають, що Путін не постраждав, інших постраждалих і матеріальних збитків теж немає.Як розповів у коментарі Громадському прессекретар Зеленського, інформація не має підтвердження.«У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль. Але як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих», — наголосив він.Речник Зеленського відзначив, що «окремо дивують формулювання держави-терориста», яка називає нічні події у Москві «терактом».«Теракт — це зруйновані під‘їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета у чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників», — додав Никифоров.

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