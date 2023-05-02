Війна забрала життя волинянина Андрія Кіса

Війна забрала життя волинянина Андрія Кіса
На війні загинув мешканець села Озерце Луцької міської територіальної громади Кіс Андрій Михайлович, 09.12.1990 року народження.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Андрій Кіс був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду водія 2 відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів 2 механізованого батальйону.

Солдат Кіс Андрій Михайлович, загинув 02.05.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: війна, Росія, Україна
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