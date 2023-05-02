Війна забрала життя волинянина Андрія Кіса





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Андрій Кіс був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду водія 2 відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів 2 механізованого батальйону.



Солдат Кіс Андрій Михайлович, загинув 02.05.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув мешканець села Озерце Луцької міської територіальної громади Кіс Андрій Михайлович, 09.12.1990 року народження.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.Андрій Кіс був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду водія 2 відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів 2 механізованого батальйону.Солдат Кіс Андрій Михайлович, загинув 02.05.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

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