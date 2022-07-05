У Луцьку – чемпіонат України з військово-прикладного семиборства. ФОТО
Сьогодні, 02:17
В обласному центрі Волині тривають всеукраїнські змагання - Чемпіонат України з військово-прикладного семиборства та Всеукраїнська спартакіада серед допризовної молоді.
Змагання триватимуть упродовж п’яти днів на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні, - повідомляють у закладі.
У першостях змагатимуться 16 команд (близько 150 учасників) з різних куточків України: збірні Донецької, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької та Харківської областей.
Волинь представлена двома командами обласного військового ліцею та вихованцями Академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, а також командою Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
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Змагання триватимуть упродовж п’яти днів на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою імені Героїв Небесної сотні, - повідомляють у закладі.
У першостях змагатимуться 16 команд (близько 150 учасників) з різних куточків України: збірні Донецької, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької та Харківської областей.
Волинь представлена двома командами обласного військового ліцею та вихованцями Академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, а також командою Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
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