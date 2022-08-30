В «Укрпошті» показали ескіз марки з палаючим Кремлем
Сьогодні, 06:31
У середу, 3 травня, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової поштової марки після атаки невідомих безпілотників на резиденцію президента держави-агресорки владіміра путіна у Кремлі.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши її робочий ескіз, - пише ТСН.
При цьому гендиректор державного підприємства нагадав, що марки "Укрпошти" є передвісником гарних подій, натякнувши на випуск знаменитої марки з російським крейсером "Москва" біля острова Зміїний, яка з'явилася напередодні потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ українськими ракетами "Нептун".
На ескізі зображено Кремль у вогні, а над ним пролітає безпілотник. Навпроти за полум'ям спостерігає український військовий у характерній позі.
"Завтра <тобто 4 травня> вранці оголосимо про запуск нової марки. Якої, коли і де — почекайте. Але, впевнений, комусь "за поребриком" дуже сподобається. А поки, як то кажуть, "робочі ескізи", - написав Смілянський.
Про появу нової марки повідомили також на офіційній сторінці "Укрпошти" у Facebook.
"Завтра <4 травня> будуть нові поштові марки з тими, хто причетний до майбутнього згарища на місці Кремля", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 3 травня біля Кремля у Москві пролунали два потужні вибухи.
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Про це він написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши її робочий ескіз, - пише ТСН.
При цьому гендиректор державного підприємства нагадав, що марки "Укрпошти" є передвісником гарних подій, натякнувши на випуск знаменитої марки з російським крейсером "Москва" біля острова Зміїний, яка з'явилася напередодні потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ українськими ракетами "Нептун".
На ескізі зображено Кремль у вогні, а над ним пролітає безпілотник. Навпроти за полум'ям спостерігає український військовий у характерній позі.
"Завтра <тобто 4 травня> вранці оголосимо про запуск нової марки. Якої, коли і де — почекайте. Але, впевнений, комусь "за поребриком" дуже сподобається. А поки, як то кажуть, "робочі ескізи", - написав Смілянський.
Про появу нової марки повідомили також на офіційній сторінці "Укрпошти" у Facebook.
"Завтра <4 травня> будуть нові поштові марки з тими, хто причетний до майбутнього згарища на місці Кремля", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 3 травня біля Кремля у Москві пролунали два потужні вибухи.
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