Родичі загиблого воїна з Волині купили для його підрозділу автомобіль

Святослава Троцюка, який загинув, виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі в липні минулого року, придбала для його роти автомобіль.



Про це повідомляє газета



Нагадаємо, на захист Батьківщини Святослав Троцюк став ще у 2015 році, понад рік воював у зоні АТО на Донеччині. За бойові заслуги отримав відзнаку «За відвагу». А коли у нашій країні розпочалась повномасштабна війна, знову, у перший же день вторгнення, відправився боронити свою державу у складі 14-ої бригади.



Воїн пройшов справжнє пекло: починаючи від оборони Києва, отриманих поранень на Миколаївщині й закінчуючи запеклими боями у Бахмутському районі. Побратими називали його «Славон» або «Славончик». Та 4 липня під час ворожого мінометного обстрілу в районі населеного пункту Берестове його життя у віці 45 років обірвалося… .



«У такий спосіб ми прагнемо вшанувати світлу пам’ять про брата. Як би нам не хотілося, повернути його ми вже не можемо. Але можемо допомогти врятувати життя інших військовослужбовців, чоловіків, які, як і колись наш Святослав, перебувають у найгарячіших точках фронту. Наша сім’я вирішила скерувати держвиплати у найблагіше русло – придбати для захисників роти, у якій воював брат і зараз служать багато наших земляків, авто. Ми оснастили його пристроєм нічного бачення. Це дозволить за будь-яких умов вивозити поранених з поля бою. У Ворокомле селяни щедро запакували автівку, підписану у честь брата «Славончик», різними продуктами. Окрім того, наші місцеві волонтери та благодійники консолідували свої зусилля й закупили ще й військову форму для хлопців. Усе це вже успішно доїхало на бойові позиції», – каже сестра полеглого воїна Тетяна Сильчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім’я військовослужбовця із Олексіївки, який загинув, виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі в липні минулого року, придбала для його роти автомобіль.Про це повідомляє газета "Полісся" Нагадаємо, на захист Батьківщини Святослав Троцюк став ще у 2015 році, понад рік воював у зоні АТО на Донеччині. За бойові заслуги отримав відзнаку «За відвагу». А коли у нашій країні розпочалась повномасштабна війна, знову, у перший же день вторгнення, відправився боронити свою державу у складі 14-ої бригади.Воїн пройшов справжнє пекло: починаючи від оборони Києва, отриманих поранень на Миколаївщині й закінчуючи запеклими боями у Бахмутському районі. Побратими називали його «Славон» або «Славончик». Та 4 липня«У такий спосіб ми прагнемо вшанувати світлу пам’ять про брата. Як би нам не хотілося, повернути його ми вже не можемо. Але можемо допомогти врятувати життя інших військовослужбовців, чоловіків, які, як і колись наш Святослав, перебувають у найгарячіших точках фронту. Наша сім’я вирішила скерувати держвиплати у найблагіше русло – придбати для захисників роти, у якій воював брат і зараз служать багато наших земляків, авто. Ми оснастили його пристроєм нічного бачення. Це дозволить за будь-яких умов вивозити поранених з поля бою. У Ворокомле селяни щедро запакували автівку, підписану у честь брата «Славончик», різними продуктами. Окрім того, наші місцеві волонтери та благодійники консолідували свої зусилля й закупили ще й військову форму для хлопців. Усе це вже успішно доїхало на бойові позиції», – каже сестра полеглого воїна

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