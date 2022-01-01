Росія забрала життя військового з Волині Святослава Троцюка

Росія забрала життя військового з Волині Святослава Троцюка
Камынь-Каширська громада на війні із Росією - Троцюка Святослава Володимировича, 1976 року народження.

Про це інформують на сторінці громади.

Ще із 2015 року житель Каменя-Каширського став на захист України і здійснював службу в зоні проведення АТО. З першого дня повномасштабного вторгнення рашистів Святослав Троцюк пішов воювати за свободу, незалежність і цілісність України.

4 липня 2022 року життя захисника обірвала ворожа куля.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Троцюк, загинув, військовий, Волинь
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