Росія забрала життя військового з Волині Святослава Троцюка

Троцюка Святослава Володимировича, 1976 року народження.



Про це



Ще із 2015 року житель Каменя-Каширського став на захист України і здійснював службу в зоні проведення АТО. З першого дня повномасштабного вторгнення рашистів Святослав Троцюк пішов воювати за свободу, незалежність і цілісність України.



4 липня 2022 року життя захисника обірвала ворожа куля.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камынь-Каширська громада на війні із Росією -, 1976 року народження.Про це інформують на сторінці громади.Ще із 2015 року житель Каменя-Каширського став на захист України і здійснював службу в зоні проведення АТО. З першого дня повномасштабного вторгнення рашистів Святослав Троцюк пішов воювати за свободу, незалежність і цілісність України.4 липня 2022 року життя захисника обірвала ворожа куля.

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