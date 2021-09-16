Вбивство біля Луцька: чоловікові і жінці дали довічне





Днями їм винесли вирок – обом присудили довічне ув’язнення.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури області.



Нагадаємо, зловмисники, аби заволодіти особистим майном чоловіка, умисно нанесли йому декілька ударів ножем, після чого викрали особисті речі і автомобіль Volkswagen Passat.



Їх волинські поліцейські затримали за гарячими слідами через кілька годин після скоєного на тому ж таки автомобілі. Відтоді тривало досудове розслідування та судовий розгляд справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулоріч у вересні у будинку на дачному масиві Промінь виявили 57-річного чоловіка. Поліцейські оперативно встановили, що вбивство з корисливих мотивів скоїли раніше судимий 38-річний чоловік та 43-річна жінка. Днями їм винесли вирок – обом присудили довічне ув’язнення.Про це у коментаріповідомили у пресслужбі прокуратури області.Нагадаємо, зловмисники, аби заволодіти особистим майном чоловіка, умисно нанесли йому декілька ударів ножем, після чого викрали особисті речі і автомобіль Volkswagen Passat.Їх волинські поліцейські затримали за гарячими слідами через кілька годин після скоєного на тому ж таки автомобілі. Відтоді тривало досудове розслідування та судовий розгляд справи.

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