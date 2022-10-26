У боях за Україну загинув захисник із Волині Ярослав Сидор
Сьогодні, 17:13
Сумна звістка надійшла сьогодні, 26 жовтня, у Городищенську громаду. Захищаючи незалежність та волю України, загинув житель села Угринів Ярослав Сидор, 1971 року народження.
Про це повідомили на сторінці громади.
“Смерть, пов’язана з захистом Батьківщини” – так зазначено у сповіщенні про загибель старшого сержанта військової служби по мобілізації Ярослава Тимофійовича Сидора.
Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні за розпорядженням голови від 26.10.2022 року № 155/01-02 у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.
Детальну інформацію щодо поховання загиблого Ярослава Сидора нададуть згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці громади.
“Смерть, пов’язана з захистом Батьківщини” – так зазначено у сповіщенні про загибель старшого сержанта військової служби по мобілізації Ярослава Тимофійовича Сидора.
Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні за розпорядженням голови від 26.10.2022 року № 155/01-02 у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.
Детальну інформацію щодо поховання загиблого Ярослава Сидора нададуть згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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