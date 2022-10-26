У боях за Україну загинув захисник із Волині Ярослав Сидор

У боях за Україну загинув захисник із Волині Ярослав Сидор
Сумна звістка надійшла сьогодні, 26 жовтня, у Городищенську громаду. Захищаючи незалежність та волю України, загинув житель села Угринів Ярослав Сидор, 1971 року народження.

Про це повідомили на сторінці громади.

“Смерть, пов’язана з захистом Батьківщини” – так зазначено у сповіщенні про загибель старшого сержанта військової служби по мобілізації Ярослава Тимофійовича Сидора.

Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні за розпорядженням голови від 26.10.2022 року № 155/01-02 у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу.

Детальну інформацію щодо поховання загиблого Ярослава Сидора нададуть згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Сидор, Городище, загинув
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