У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ВІДЕО





Тканину для пошиття одягу надали гуманітарному штабу «Нововолинськ.Help» партнери з Польщі,



26-го жовтня першу партію светрів передали капелану Олександру Веселому, який найближчими днями доставить їх на передову нашим Захисникам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кравчині з Нововолинської громади пошили першу партію теплих флісових светрів для військових.Тканину для пошиття одягу надали гуманітарному штабу «Нововолинськ.Help» партнери з Польщі, повідомляють на сайті міської ради.26-го жовтня першу партію светрів передали капелану, який найближчими днями доставить їх на передову нашим Захисникам.

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