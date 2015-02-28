У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 16:58
Кравчині з Нововолинської громади пошили першу партію теплих флісових светрів для військових.
Тканину для пошиття одягу надали гуманітарному штабу «Нововолинськ.Help» партнери з Польщі, повідомляють на сайті міської ради.
26-го жовтня першу партію светрів передали капелану Олександру Веселому, який найближчими днями доставить їх на передову нашим Захисникам.
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Тканину для пошиття одягу надали гуманітарному штабу «Нововолинськ.Help» партнери з Польщі, повідомляють на сайті міської ради.
26-го жовтня першу партію светрів передали капелану Олександру Веселому, який найближчими днями доставить їх на передову нашим Захисникам.
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