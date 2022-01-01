Миколаївський агроекспортер «Прометей» заявляє про вибірковість у відшкодуванні ПДВ волинською податковою
Сьогодні, 17:14
Миколаївському агроекспортеру ГК «Прометей» не повертають борг з ПДВ. З січня 2022 року зерноторгова група компаній «Прометей» не отримала жодної гривні податкового відшкодування.
Про це у зверненні до редакції розповіло керівництво компанії. Мовляв, зі ЗМІ дізналися про зустріч представників бізнесу Волині із обласною владою з приводу претензій до роботи податкової та її взаємодії із бізнесом. Утім, дізналися запізно, тож приїхати не змогли, хоча теж мають про що сказати.
Зокрема, представники ГК «Прометей» повідомили, що у зв'язку з нестабільною ситуацією у Миколаєві всі дані про виплати ПДВ експортеру перебувають в юрисдикції податкової Волинської області.
Процедура відшкодування ПДВ була відновлена в червні поточного року.
Однак, як повідомляли і в самій податковій, так і за словами представників бізнесу, паралельно було розпочато ретельні перевірки.
Неформально, як запевняють підприємці, які мають претензії до волинської податкової, мета цих ревізій полягає в затягуванні відшкодування, оскільки частина підприємств не отримала виплати за січень і не має інформації, коли цей процес де факто буде запущений.
Зокрема, «Прометей» заявляє про відсутність фіскальних компенсацій на суму 112 мільйонів гривень.
Ця компанія – одна з небагатьох, яка не закрила ту частину свого бізнесу, яка розташована в Миколаївському регіоні і є у безпосередній близькості до лінії фронту. Тоді як більшість великих платників податків у Миколаєві вже зупинилися чи закрилися.
У цій ситуації, кажуть представники бізнесу, незрозумілим є ще той факт, що повернення вже отримують підприємства, втрати яких не можна порівняти з «військовими» витратами гравців ринку агроекспорту, стратегічного напряму для економіки України.
Зокрема, про отримання виплат відшкодування заявляють члени Української асоціації меблярів. А більшість аграріїв, які й так перебувають на межі рентабельності, все ще чекають на свою чергу для отримання боргів з ПДВ від податкової. Тому фактичне повернення відшкодування – необхідна умова виживання аграрія на ринку.
Представники ГК «Прометей» зауважують, що вибіркове відшкодування ПДВ – це перехід економіки в ручний режим, й побоюються, аби такою практикою влада не залишила лише одну альтернативу агробізнесу – перехід у тінь.
Зауважимо, що заява миколаївської фірми з претензіями до податкової Волині – не виняткове явище. Адже волинські підприємці скаржаться на тиск з боку Державної податкової служби і заявляють, що їхній роботі перешкоджають та вимагають хабарі.
Про це, зокрема, йшлося учора, 25 жовтня, під час засідання робочої групи при Волинській обласній раді з проблематики у сфері діяльності податкових органів.
Під час цієї зустрічі представники бізнесу наводили немало фактів протиправних дій податкової служби в області, деякі з них, як і «Прометей», заявляють про безпідставне неповернення значних сум ПДВ.
Натомість у коментарі виданню у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області запевнили, що суми узгоджені до бюджетного відшкодування повертають у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування. А також додали, що процес здійснюють у межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку.
Зауважимо, що на найближчій сесії депутати заслухають звіт про роботу виконувача обов’язки керівника Головного управління ДПС в області. Окрім того, депутати мають намір постійно заслуховувати і результати розгляду фактів неправомірних дій податківців правоохоронними органами.
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Про це у зверненні до редакції розповіло керівництво компанії. Мовляв, зі ЗМІ дізналися про зустріч представників бізнесу Волині із обласною владою з приводу претензій до роботи податкової та її взаємодії із бізнесом. Утім, дізналися запізно, тож приїхати не змогли, хоча теж мають про що сказати.
Зокрема, представники ГК «Прометей» повідомили, що у зв'язку з нестабільною ситуацією у Миколаєві всі дані про виплати ПДВ експортеру перебувають в юрисдикції податкової Волинської області.
Процедура відшкодування ПДВ була відновлена в червні поточного року.
Однак, як повідомляли і в самій податковій, так і за словами представників бізнесу, паралельно було розпочато ретельні перевірки.
Неформально, як запевняють підприємці, які мають претензії до волинської податкової, мета цих ревізій полягає в затягуванні відшкодування, оскільки частина підприємств не отримала виплати за січень і не має інформації, коли цей процес де факто буде запущений.
Зокрема, «Прометей» заявляє про відсутність фіскальних компенсацій на суму 112 мільйонів гривень.
Ця компанія – одна з небагатьох, яка не закрила ту частину свого бізнесу, яка розташована в Миколаївському регіоні і є у безпосередній близькості до лінії фронту. Тоді як більшість великих платників податків у Миколаєві вже зупинилися чи закрилися.
У цій ситуації, кажуть представники бізнесу, незрозумілим є ще той факт, що повернення вже отримують підприємства, втрати яких не можна порівняти з «військовими» витратами гравців ринку агроекспорту, стратегічного напряму для економіки України.
Зокрема, про отримання виплат відшкодування заявляють члени Української асоціації меблярів. А більшість аграріїв, які й так перебувають на межі рентабельності, все ще чекають на свою чергу для отримання боргів з ПДВ від податкової. Тому фактичне повернення відшкодування – необхідна умова виживання аграрія на ринку.
Представники ГК «Прометей» зауважують, що вибіркове відшкодування ПДВ – це перехід економіки в ручний режим, й побоюються, аби такою практикою влада не залишила лише одну альтернативу агробізнесу – перехід у тінь.
Зауважимо, що заява миколаївської фірми з претензіями до податкової Волині – не виняткове явище. Адже волинські підприємці скаржаться на тиск з боку Державної податкової служби і заявляють, що їхній роботі перешкоджають та вимагають хабарі.
Про це, зокрема, йшлося учора, 25 жовтня, під час засідання робочої групи при Волинській обласній раді з проблематики у сфері діяльності податкових органів.
Під час цієї зустрічі представники бізнесу наводили немало фактів протиправних дій податкової служби в області, деякі з них, як і «Прометей», заявляють про безпідставне неповернення значних сум ПДВ.
Натомість у коментарі виданню у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області запевнили, що суми узгоджені до бюджетного відшкодування повертають у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування. А також додали, що процес здійснюють у межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку.
Зауважимо, що на найближчій сесії депутати заслухають звіт про роботу виконувача обов’язки керівника Головного управління ДПС в області. Окрім того, депутати мають намір постійно заслуховувати і результати розгляду фактів неправомірних дій податківців правоохоронними органами.
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