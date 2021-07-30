Звільнена з полону лучанка зустрілася з рідними. ВІДЕО
Сьогодні, 17:46
Лучанка Людмила Кравчук, яку 17 жовтня разом з іще понад сотнею жінок вдалося звільнити з російського полону, вперше після обміну зустрілася з рідними.
Про зустріч пише Суспільне.
Провідати жінку приїхала донька та рідний брат. Про приїзд рідних Людмила Кравчук не знала. Сюрприз влаштували колег-прикордонники.
Де саме відбулася зустріч наразі не розголошують.
47-річна лучанка навчалася у Ківерцівському медучилищі. З 2019-го року старша сержантка служила в Держприкордонслужбі. Торік перевелася на посаду фельдшера відділу прикордонної служби "Сартана" на Донеччині.
В полоні Людмила Кравчук була з квітня. Вдома на жінку чекали двоє дітей.
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Про зустріч пише Суспільне.
Провідати жінку приїхала донька та рідний брат. Про приїзд рідних Людмила Кравчук не знала. Сюрприз влаштували колег-прикордонники.
Де саме відбулася зустріч наразі не розголошують.
47-річна лучанка навчалася у Ківерцівському медучилищі. З 2019-го року старша сержантка служила в Держприкордонслужбі. Торік перевелася на посаду фельдшера відділу прикордонної служби "Сартана" на Донеччині.
В полоні Людмила Кравчук була з квітня. Вдома на жінку чекали двоє дітей.
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