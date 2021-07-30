Звільнена з полону лучанка зустрілася з рідними. ВІДЕО

Людмила Кравчук, яку 17 жовтня разом з іще понад сотнею жінок



Про зустріч пише



Провідати жінку приїхала донька та рідний брат. Про приїзд рідних Людмила Кравчук не знала. Сюрприз влаштували колег-прикордонники.



Де саме відбулася зустріч наразі не розголошують.



47-річна лучанка навчалася у Ківерцівському медучилищі. З 2019-го року старша сержантка служила в Держприкордонслужбі. Торік перевелася на посаду фельдшера відділу прикордонної служби "Сартана" на Донеччині.



В полоні Людмила Кравчук була з квітня. Вдома на жінку чекали двоє дітей.





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