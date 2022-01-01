Безробітним, які відбудовують країну, платитимуть по 6700 гривень

Безробітним, які відбудовують країну, платитимуть по 6700 гривень
Уряд планує залучення безробітних до відновлення країни через участь у суспільно корисних роботах.

Про це повідомляє Мінекономіки.

"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до "Армії відновлення" країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 грн", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або з залученням органів виконавчої влади. До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я. При цьому безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн), що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. Так, в Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних. В Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних.

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Теги: безробітні, ліквідація наслідків НС, роботи, зарплата, відбудова
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