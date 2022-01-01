Погода у Луцьку на завтра, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
До самого вечора 27 жовтня у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: 27 жовтня вшановується пам'ять преподобної Параскеви Сербської. У народі її називали Грязнухою, і вважалась вона заступницею жінок. Як правило, погода на Параскеву була мінливою: "На Грязнуху не буває сухо". Якщо було сиро і грязно на вулиці, то вважалось, що до справжньої зими залишається 4 тижні.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: 27 жовтня вшановується пам'ять преподобної Параскеви Сербської. У народі її називали Грязнухою, і вважалась вона заступницею жінок. Як правило, погода на Параскеву була мінливою: "На Грязнуху не буває сухо". Якщо було сиро і грязно на вулиці, то вважалось, що до справжньої зими залишається 4 тижні.
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