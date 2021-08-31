Рух у Луцьку: що змінилося після припинення освітлення доріг та вимкнення світлофорів. ВІДЕО

Рух у Луцьку: що змінилося після припинення освітлення доріг та вимкнення світлофорів. ВІДЕО
У Луцьку через неосвітлені автошляхи та вимкнені світлофори в темну пору доби водіям стало важче їздити.

Попри це зростання кількості дорожньо-транспортних пригод у Луцьку та Ковелі не спостерігалося, – розповіла Суспільному речниця патрульної поліції Волині Анна Цисюк.

З її слів, водії мають рухатися, дотримуючись дорожніх знаків і розмітки, не порушуючи правил дорожнього руху. Говорить: пішоходам потрібно мати на собі світловідбиваючі елементи – жилети, брелоки на сумках, наліпки тощо.

"Обов’язково пішохід має себе позначити. Так само керманич: якщо трапилася якась неполадка в автомобілі, ви маєте включити сигналізацію світлову. Пішоходи, які не використовують світлоповертальні елементи, також притягаються до відповідальності", – сказала речниця.

Ввечері в місті водіям складно роз'їхатися на нерегульованих перехрестях, – говорить водійка з річним стажем керування автомобілем Софія Калюжна.

"Мені шкода тих водіїв, які їдуть не на головній дорозі. Дуже важко роз’їхатися на таких перехрестях, як Вишківській та інші. Пішоходам потрібно бути обережними. Тому що в таку пору доби, коли немає вуличного освітлення, люди вискакують на дорогу, не думають про свою безпеку і за своє життя", – каже лучанка.

Велосипедистка Анна Боброва розповіла, що ввечері їздить містом, доки працюють світлофори та вуличні ліхтарі, а потому переходить на пішохідну доріжку для власної безпеки.

"Ні, жилета ще поки не маю. Взагалі колись було, що попала на пішоході в аварію, то зараз не довіряю водіям. Зараз водії зупиняються і стараються пропускати пішоходів. Але, найнебезпечніше, на мою думку, на 33 кварталі, там зараз дуже багато темних вулиць. Але, я коли темно, то стараюсь не їздити", – додала жінка.



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Теги: Волинь, Луцьк, транспорт, рух, електроенергія
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