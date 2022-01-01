Військові встановили прапор України у ще одному селі на Луганщині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Українські військовослужбовці встановили прапор у визволеному селі Невське на Луганщині.
Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.
"Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!" - йдеться в дописі.
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Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.
"Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!" - йдеться в дописі.
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