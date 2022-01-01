Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО
Сьогодні, 22:13
Колектив Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради вирішили змінити класичний корпоративний одяг.
Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
Відтепер лікарі у Підгайцівській громаді замість білих халатів носитимуть зелені світшоти.
"Розвіюємо міф ,що лише білий халат це корпоративний одяг медиків.
Часто дітки бояться асоціації з білим халатом, а у дорослих навіть тиск піднімається при вигляді лікаря. Відтепер у нас корпоративні яскраві світшоти. Тепленько, стильненько, креативненько", - йдеться на сторінці центру.
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Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.
Відтепер лікарі у Підгайцівській громаді замість білих халатів носитимуть зелені світшоти.
"Розвіюємо міф ,що лише білий халат це корпоративний одяг медиків.
Часто дітки бояться асоціації з білим халатом, а у дорослих навіть тиск піднімається при вигляді лікаря. Відтепер у нас корпоративні яскраві світшоти. Тепленько, стильненько, креативненько", - йдеться на сторінці центру.
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