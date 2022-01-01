Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО

Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО
Колектив Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради вирішили змінити класичний корпоративний одяг.

Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.

Відтепер лікарі у Підгайцівській громаді замість білих халатів носитимуть зелені світшоти.

"Розвіюємо міф ,що лише білий халат це корпоративний одяг медиків.
Часто дітки бояться асоціації з білим халатом, а у дорослих навіть тиск піднімається при вигляді лікаря. Відтепер у нас корпоративні яскраві світшоти. Тепленько, стильненько, креативненько", - йдеться на сторінці центру.

Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО
Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО
Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО
Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО

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Теги: Волинь, Підгайці, медицина, новації
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