Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО





Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.



Відтепер лікарі у Підгайцівській громаді замість білих халатів носитимуть зелені світшоти.



"Розвіюємо міф ,що лише білий халат це корпоративний одяг медиків.

Часто дітки бояться асоціації з білим халатом, а у дорослих навіть тиск піднімається при вигляді лікаря. Відтепер у нас корпоративні яскраві світшоти. Тепленько, стильненько, креативненько", - йдеться на сторінці центру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив Підгайцівського центру первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради вирішили змінити класичний корпоративний одяг.Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.Відтепер лікарі у Підгайцівській громаді замість білих халатів носитимуть зелені світшоти."Розвіюємо міф ,що лише білий халат це корпоративний одяг медиків.Часто дітки бояться асоціації з білим халатом, а у дорослих навіть тиск піднімається при вигляді лікаря. Відтепер у нас корпоративні яскраві світшоти. Тепленько, стильненько, креативненько", - йдеться на сторінці центру.

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