Польща визнала владу в Росії терористичним режимом





Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам, йдеться в резолюції, - повідомляє



У резолюції польський Сенат "рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом".



У резолюції сенатори нагадали, що 24 лютого російські збройні сили розв'язали жорстоку війну з Україною, "бажаючи стерти цю суверенну країну з мапи та знищити її націю". У резолюції також вказано, що російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти.



"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", – йдеться в резолюції.



У повідомленні також зазначається, що президент РФ Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів.



"Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам", – закликали сенатори в резолюції.



Вони також закликали міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує воєнні злочини РФ проти України.



Нагадаємо, ПАРЄ 13 жовтня ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою.



18 жовтня парламент Естонії визнав керівний режим у Росії терористичним.



Зауважимо, що Сейм Литви ще у травні визнав Росію державою-терористкою.



А невдовзі після Литви і Латвія визнала РФ терористкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Свої голоси за резолюцію віддали 85 зі 100 членів Сенату.Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам, йдеться в резолюції, - повідомляє ТСН У резолюції польський Сенат "рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом".У резолюції сенатори нагадали, що 24 лютого російські збройні сили розв'язали жорстоку війну з Україною, "бажаючи стерти цю суверенну країну з мапи та знищити її націю". У резолюції також вказано, що російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти."Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", – йдеться в резолюції.У повідомленні також зазначається, що президент РФ Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів."Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам", – закликали сенатори в резолюції.Вони також закликали міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує воєнні злочини РФ проти України.Нагадаємо, ПАРЄ 13 жовтня ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою.18 жовтня парламент Естонії визнав керівний режим у Росії терористичним.Зауважимо, що Сейм Литви ще у травні визнав Росію державою-терористкою.А невдовзі після Литви і Латвія визнала РФ терористкою.

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